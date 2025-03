Vasco na Sul-Americana: como chegam os adversários do grupo G

O Vasco conheceu os adversários da fase de grupo da Sul-Americana na noite da última segunda-feira (17). Lanús (ARG), Melgar (PER) e Puerto Cabello (VEN) se juntam ao Cruz-Maltino no grupo C do torneio continental, que tem início no próximo dia 2 de abril.

Com os duelos definidos, o Lance! analisou o atual momento das equipes que enfrentarão o Gigante da Colina na Sula. Confira abaixo como chega cada adversário do Vasco na fase de grupos da competição.

Lanús

O Lanús se classificou à Sul-Americana após terminar o Campeonato Argentino na 14ª colocação no ano passado. Atualmente, com a liga em novo formato, ocupa o sexto lugar do grupo B, mas é novamente o 14º na classificação geral após 10 rodadas.

Apesar do desempenho medíocre nacionalmente, o Granate se destacou na disputa da última Sula. A equipe foi eliminada chegou à semifinal, sendo eliminada pelo vice-campeão Cruzeiro. Os destaques do elenco são os experientes Marcelino Moreno, Walter Bou e Eduardo Salvio.

Lanús enfrenta o Vasco na Sul-Americana (Foto: Divulgação / Lanús)

Melgar

Após terminar o Campeonato Peruano na terceira colocação em 2024, o Melgar iniciou a temporada 2025 ainda melhor. A equipe lidera a atual edição da competição nacional após cinco rodadas, mesmo tendo uma partida a menos.

O time peruano não disputa a Sul-Americana desde 2022, quando chegou à semifinal. No ano passado, disputou os playoffs da Libertadores e foi eliminado pelo Aurora, da Bolívia, ainda na primeira fase. Este será o adversário do Vasco na estreia.

Melgar é adversário do Vasco na estreia da Sul-Americana (Foto: Divulgação / Melgar)

Puerto Cabello

Fundada em 2014, a Academia Puerto Cabello vai para sua segunda participação na Sul-Americana. Na estreia em 2023, a equipe esteve no grupo D com São Paulo, Tigre (ARG) e Tolima (COL) e não somou pontos.

Atualmente, o time ocupa a quinta colocação do Campeonato Venezuelano. Na última temporada, o Puerto Cabello terminou o Apertura em sétimo e o Clausura em 11º lugar de 14 times. Para chegar à fase de grupos da Sula, derrotou o Metropolitanos por 3 a 0 na rodada de qualificação.