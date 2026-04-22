Spinelli aproveita oportunidade e acirra a disputa por centroavante do Vasco

A grande atuação de Claudio Spinelli na vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Paysandu, pela Copa do Brasil, aumentou a concorrência pela posição de centroavante na equipe comandada por Renato Gaúcho. O argentino aproveitou a oportunidade como titular, marcou duas vezes e colocou pressão direta sobre os concorrentes na sequência da temporada.

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Desde a chegada do treinador, no início de março, David vinha sendo o escolhido para atuar como referência ofensiva, mesmo sendo originalmente um ponta-esquerda. Pela força física, o jogador conseguiu cumprir a função, mas sem se firmar como um "homem-gol". Já Spinelli vinha ganhando minutos e chamou atenção, especialmente na partida contra o São Paulo, o que abriu espaço para começar jogando na Copa do Brasil — chance que foi bem aproveitada.

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O desempenho reforça uma carência clara do Vasco em 2026: a falta de um goleador regular. Até a partida desta terça-feira, o artilheiro da equipe era o lateral-direito Puma Rodríguez, algo que evidencia a ausência de um protagonista ofensivo desde as saídas de Rayan e Vegetti no início do ano. Com os dois gols diante do Paysandu, Spinelli empatou com o uruguaio no topo da artilharia na temporada.

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Os números ajudam a dimensionar o impacto de cada opção no ataque. Spinelli soma 5 participações em gols (4 gols e 1 assistência) em 538 minutos — média de uma participação a cada 107 minutos. Brenner tem 4 participações (3 gols e 1 assistência) em 674 minutos, com média de 168 minutos por participação. Já David registra 4 participações (2 gols e 2 assistências) em 801 minutos, com média de 200 minutos por participação. O argentino, que carrega no nome uma homenagem a Claudio Caniggia, ídolo argentino que eliminou o Brasil na Copa de 1990, apresenta a melhor eficiência ofensiva entre os três até o momento.

Spinelli comemora o gol do Vasco com os companheiros (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Cada jogador oferece características distintas ao sistema de Renato Gaúcho. Spinelli é o mais próximo de um centroavante clássico, com bom posicionamento, presença de área, finalização e jogo aéreo, além da entrega física — perfil semelhante ao de Vegetti, embora com diferenças técnicas. Brenner, por sua vez, é mais móvel, participa da construção e chegou a criar a jogada do terceiro gol contra o Paysandu, posteriormente anulado. Já David se destaca pela força física e intensidade, mesmo atuando improvisado na função.

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A disputa pela titularidade segue aberta, mas o cenário mudou. Após a atuação decisiva na Copa do Brasil, Spinelli deu um passo importante e surge, hoje, como forte candidato a assumir de vez o posto de referência ofensiva da equipe.

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