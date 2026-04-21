O Vasco está escalado para enfrentar o Paysandu em sua estreia na Copa do Brasil. Para a partida, o técnico Renato Gaúcho promoveu três mudanças em relação ao time que iniciou o duelo contra o São Paulo, pelo Brasileirão.

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A principal novidade é a entrada do atacante Spinelli entre os titulares na vaga de David. Além dele, Puma Rodríguez substitui Paulo Henrique, que sentiu um incômodo no joelho na última partida. Apesar de ter treinado normalmente, o lateral foi preservado. A outra alteração é o retorno de Saldivia, que volta à zaga da equipe após cumprir suspensão no confronto diante do Tricolor Paulista.

A equipe vai a campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros , Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e Spinelli.

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Puma Rodríguez comemora gol marcado contra o Boavista (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Como chegam Paysandu e Vasco para o confronto?

O Vasco chega para a partida embalado após encerrar uma sequência de cinco jogos sem vitória. O Gigante da Colina venceu o São Paulo de virada por 2 a 1, em São Januário, e ganhou fôlego para o confronto. O técnico Renato Gaúcho ainda avalia a condição física dos jogadores para definir a equipe que mandará a campo, mas o elenco principal já viajou para Belém nesta segunda-feira (20).

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Já o Paysandu chega em bom momento. A equipe paraense, que disputa a Série C em 2026, está há três partidas sem perder, com uma vitória e dois empates no período. Sob o comando de Júnior Rocha, o Papão ocupa a sexta colocação da terceira divisão e tenta aproveitar o fator casa para largar na frente na Copa do Brasil.

✅ FICHA TÉCNICA

PAYSANDU X VASCO

COPA DO BRASIL - 5ª FASE

📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Mangueirão

📺 Onde assistir: SportTV, GeTV e Premiere

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)