O Vasco venceu o Paysandu por 2 a 0 fora de casa pela Copa do Brasil, mas o técnico Renato Gaúcho saiu de campo com ressalvas, principalmente em relação à atuação do árbitro de vídeo. Após a partida, o treinador criticou a anulação do terceiro gol cruz-maltino nos acréscimos, destacando que, em sua visão, o lance foi legal.

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- O gol foi legítimo. O Ramon Abatti teve uma boa atuação. Mas o VAR é complicado. Futebol é esporte de contato. Não houve nada no lance. Nem o zagueiro deles reclamou. Não estou reclamando, só alertando - afirmou.

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Apesar da crítica, Renato valorizou o resultado conquistado fora de casa e reconheceu a dificuldade da partida. Segundo ele, o adversário impôs dificuldades, especialmente no primeiro tempo, mas a equipe soube se adaptar ao longo do jogo.

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- O Paysandu deu bastante trabalho, principalmente no primeiro tempo. Sabíamos que seria um jogo difícil. Hoje em dia não tem mais vitória fácil. É importante a entrega e a dedicação, que mais uma vez meu time teve. Conseguimos um resultado difícil, com viagem longa. Tivemos uma boa exibição, deu para o gasto - analisou.

O treinador também explicou os ajustes feitos no intervalo que melhoraram o desempenho da equipe na etapa final. Renato destacou a necessidade de explorar melhor os espaços deixados pelo adversário e elogiou a movimentação ofensiva, especialmente na jogada que originou o gol.

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- No primeiro tempo demos muitos espaços e não exploramos bem. Falei para quebrarmos a primeira linha deles. Aceleramos a bola e, em uma jogada inteligente do Rojas, com a cabeçada do Spinelli, pegamos a defesa deles aberta - disse.

Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Paysandu (Foto: Marcos Junior/AGIF/Folhapress)

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Luto pela irmã que faleceu nesta segunda (20)

- É difícil falar em um momento desses, porque é difícil perder um ente querido, principalmente a minha irmã. Eu tinha um carinho grande por ela. Quando estava no embarque, recebi a mensagem. De ontem para hoje, não comi quase nada. Normal, é o sentimento. Vim aqui, fiz questão de fazer o jogo. O presidente ofereceu para eu voltar. Quis ficar com o grupo. É difícil, mas acontece com todo mundo. Levantar a cabeça e trabalhar. Que ela possa estar lá em cima, no céu, com meus pais - disse.

Centroavantes se destacando

- Os camisas 9 são muito cobrados no mundo todo. Os torcedores esperam que façam os gols. O Spinelli aproveitou a oportunidade. Eu faço rodízios e falo para eles estarem preparados. Ele brigou bastante no jogo, brigou com os zagueiros adversários. Foi importante. Não dá para colocar em campo sempre a mesma equipe. Estou rodando o grupo, e o grupo está dando a resposta. Nosso grupo é reduzido, então, tem que rodar. Está todo mundo tendo oportunidade e está todo mundo vendo. Não é só o treinador. A imprensa está vendo, o torcedor, a diretoria, o presidente. Nesse sentido, não tenho do que me queixar. O grupo está dando conta do recado.

Spinelli comemora o gol do Vasco com os companheiros (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Presença da torcida cruz-maltino em Belém

- Obrigado pelo carinho da torcida vascaína comigo e com o grupo todo. Na partida do Remo também. Vejo os dérbis daqui e fico feliz de ver esse estádio sempre lotado, com as equipes fazendo muita festa. É importante o pessoal daqui gostar de futebol, e é importante. Fazia tempo que não vinha antes do jogo contra o Remo, desde quando jogava. Foi muito bom, agradeço muito.

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