Spinelli afirma que atuação da arbitragem não interferiu na derrota do Vasco: 'Normal'

Após a derrota por 2 a 1 para o Audax Italiano, em São Januário, pela Sul-Americana, o atacante Claudio Spinelli comentou as polêmicas envolvendo a arbitragem da partida. O argentino foi questionado sobre possíveis erros e minimizou a atuação do árbitro no confronto.

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— Eu acho que a arbitragem não interferiu muito. Foi uma arbitragem normal — afirmou o jogador, afastando qualquer influência direta no resultado negativo do Vasco.

Spinelli na partida entre Vasco e Audax Italiano (Foto: Mauro Pimental/AFP)

Spinelli também analisou o desempenho da equipe ao longo do jogo, destacando o bom início cruz-maltino e as dificuldades após a expulsão.

— Acho que fomos superiores no primeiro tempo até que, bom, ficamos com um a menos e depois foi um jogo difícil — explicou.

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Por fim, o atacante comentou sobre a dificuldade do Vasco em sustentar resultados e apontou o caminho para a recuperação.

— Isso se muda trabalhando e trabalhando, não tem outra forma de fazer isso. Temos que trabalhar, temos que fazer melhor, todos nós temos que fazer melhor e vamos conseguir sair dessa — concluiu.

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X AUDAX ITALIANO

SUL-AMERICANA - 2ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 14 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

🟨 Árbitro: Hernan Heras (URU)

🚩 Assistentes: Agustin Berisso (URU) e Andres Nievas (URU)

🖥️ VAR: Diego Dunajec (URU)

⚽ Gols: Brenner (VAS)

🟨 Cartões amarelos: Rojas (AUD), Hugo Moura (VAS), Andrés Gómez (VAS) e Collao (AUD)

🟥 Cartões vermelhos: JP (VAS) e Cuesta (VAS)

Escalação do Vasco:

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Adson), Cuesta, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura e JP; Nuno Moreira (Thiago Mendes), Marino (Paulo Henrique), Brenner (Andrés Gómez) e Spinelli (David).

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Escalação do Audax Italiano:

Tomás Ahumada; Rebolledo, Rojas (Guajardo), Ortiz, Daniel Piña e Esteban Matus (Esteban); Federico Mateos, Collao (Cabral) e Troyansky (Monreal); Chiaverano (Diego Coelho) e Vadulli.

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