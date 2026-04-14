Torcida do Vasco manda recado a Renato Gaúcho após nova derrota: 'Não tem'
Vasco perdeu de virada por 2 a 1 em São Januário
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O Vasco sofreu uma dura derrota de virada para o Audax Italiano, em São Januário, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Apesar do Brenner abrir o placar pro Cruzmaltino, o time chileno virou o jogo com uma arbitragem polêmica.
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Torcida do Vasco manda recado a Renato Gaúcho após nova derrota: ‘Não tem’
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Com abitragem polêmica e dois jogadores expulsos, Vasco perde para o Audax Italiano
Vasco
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Com dois jogadores do Vasco expulsos, JP na primeira etapa e Carlos Cuesta na segunda, em sequência com um pênalti marcado para o time carioca. O Vasco saiu com sua primeira derrota na Sul-Americana, e com vaias ao treinador Renato Gaúcho.
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Nas redes sociais, torcedores se dividiram ao opinar sobre a opção do técnico em poupar metade do time para os jogos da competição internacional.
Veja a repercussão:
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Texto de: Pedro Cobalea.
Em um primeiro tempo de baixo nível técnico, Vasco e Audax pouco produziram. Faltaram criatividade e capricho, com muitos erros de execução e raras finalizações.
Após ser chamado ao VAR para revisar um possível pisão de JP em um adversário, o árbitro Hernán Heras optou por manter o cartão amarelo. Na sequência, porém, em um lance bastante contestado — no qual a falta pareceu ter sido cometida pelo jogador do time chileno — o juiz inverteu a marcação e aplicou o segundo amarelo a JP, expulsando o atleta. A decisão gerou forte reclamação dos jogadores do Vasco, que passou a atuar com um a menos.
Depois de uma das piores etapas da equipe em 2026, o Gigante da Colina escapou de vaias mais intensas em São Januário. Já nos acréscimos da primeira etapa, veio o alívio: Nuno Moreira fez um ótimo lançamento para Puma, que foi à linha de fundo e cruzou. Spinelli não alcançou, mas Brenner apareceu bem para completar e estufar as redes.
No segundo tempo, o Vasco teve a chance de ampliar com Puma, mas o lateral finalizou para fora.
O jogo caminhava para um empate, mas, em uma bola levantada na área vascaína, Cuesta puxou Troyansky. O VAR voltou a acionar o árbitro, que assinalou o pênalti e ainda expulsou o zagueiro colombiano, aumentando a insatisfação dos jogadores do Vasco. Na cobrança, Troyansky converteu e virou a partida.
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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X AUDAX ITALIANO
SUL-AMERICANA - 2ª RODADA
📆 Data e horário: terça-feira, 14 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
🟨 Árbitro: Hernan Heras (URU)
🚩 Assistentes: Agustin Berisso (URU) e Andres Nievas (URU)
🖥️ VAR: Diego Dunajec (URU)
⚽ Gols: Brenner (VAS)
🟨 Cartões amarelos: Rojas (AUD), Hugo Moura (VAS) e Collao (AUD)
🟥 Cartões vermelhos: JP (VAS) e Cuesta (VAS)
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