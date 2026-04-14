O Vasco foi derrotado de virada pelo Audax Italiano por 2 a 1, nesta terça-feira (14), em São Januário, em confronto válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Após o final da partida, Thiago Mendes comentou a atuação da equipe, as decisões da arbitragem e também avaliou o impacto do jejum de vitórias e a importância dos próximos jogos.

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Em entrevista pós-jogo a Paramount+, Thiago Mendes isentou o time alternativo da culpa por falta de entrosamento e reconheceu as falhas defensivas da equipe no momento do gol de contra-ataque. Ele, no entanto, concentrou suas críticas na condução do jogo pelo árbitro Hernan Heras.

— Não acho que foi desentrosamento, o time estava bem montado. Fizemos um gol, mas de novo tomamos um gol no contra-ataque em uma desatenção. A metade da culpa é da nossa equipe, sim. Mas o árbitro nos prejudicou bastante hoje com as duas expulsões. Quase não dava falta para o nosso time jogando dentro de casa. Praticamente não nos favoreceu em momento algum, só o time adversário — declarou Thiago.

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Árbitro da partida entre Vasco e Audax Italiano expulsa Carlos Cuesta (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Com o resultado, o Vasco chega ao quinto jogo sem vencer somando todas as competições, o que, para Thiago aumenta a importância dos próximos jogos. O Vasco voltará a campo no sábado (18), às 18h30, contra o São Paulo, no estádio de São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso pela Sul-Americana está marcado para o dia 30 de abril, contra o Olimpia, do Paraguai, novamente no Rio de Janeiro.

— Nós temos que nos preocupar em ganhar, isso é o mais importante. O fato de não estarmos somando três pontos preocupa bastante, não só o Renato, como todos os jogadores. Agora é trabalhar, levantar a cabeça e somar pontos contra o São Paulo — concluiu o atleta.

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X AUDAX ITALIANO

SUL-AMERICANA - 2ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 14 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

🟨 Árbitro: Hernan Heras (URU)

🚩 Assistentes: Agustin Berisso (URU) e Andres Nievas (URU)

🖥️ VAR: Diego Dunajec (URU)

⚽ Gols: Brenner (VAS)

🟨 Cartões amarelos: Rojas (AUD), Hugo Moura (VAS) e Collao (AUD)

🟥 Cartões vermelhos: JP (VAS) e Cuesta (VAS)

Escalação do Vasco:

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Adson), Cuesta, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura e JP; Nuno Moreira (Thiago Mendes), Marino (Paulo Henrique), Brenner (Andrés Gómez) e Spinelli (David).

Escalação do Audax Italiano:

Tomás Ahumada; Rebolledo, Rojas (Guajardo), Ortiz, Daniel Piña e Esteban Matus; Federico Mateos, Collao (Cabral) e Troyansky; Chiaverano (Diego Coelho) e Vadulli.

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