Escrito por Lucas Borges , supervisionado por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 11:02 • Rio de Janeiro

O Vasco conhecerá, em sorteio a ser realizado nesta terça-feira (20), seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. Depois de passar por confrontos desgastantes nas fases anteriores, o Cruz-Maltino garantiu a vaga na antepenúltima fase depois de quase uma década, e permite ao seu torcedor seguir sonhando com a conquista.

Desde o começo do ano, muito se especulou entre os aficionados que o torneio eliminatório poderia ser possível. Entre chegada de reforços, trocas no trabalho e instabilidade na bola jogada em campo, a equipe se arrastou, mas avançou de fase e se colocou como um dos postulantes à taça que não ergue desde 2011.

Na estreia, triunfo tranquilo sobre o Marcílio Dias por 3 a 1, com gols de Adson, Vegetti e David. No jogo seguinte, porém, o primeiro susto: diante do Água Santa, o time abriu 2 a 0, sofreu a virada, buscou o empate aos 47 minutos do segundo tempo com Lucas Piton e passou nos pênaltis, para alívio de São Januário.

O sarrafo subiu na fase seguinte: o sorteio colocou o Vasco diante do Fortaleza, atual postulante ao título do Campeonato Brasileiro. Uma igualdade sem gols no Castelão deixou a decisão para o Rio de Janeiro, onde a história se repetiu: empate em 3 a 3 e brilho de Léo Jardim nas penalidades. Nas oitavas, um sufoco um pouco menor: contra o Atlético-GO, 1 a 1 fora de casa e vitória pelo placar mínimo diante de seu torcedor, novamente com Piton decisivo.

Sorteio da Copa do Brasil acontece nesta terça-feira (20); Vasco de Rafael Paiva é um dos oito sobreviventes para as quartas de final (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Agora, a equipe comandada por Rafael Paiva entra em um novo momento. Diante de equipes mais estruturadas, o Cruz-Maltino se transforma em uma espécie de azarão contra boa parte dos sobreviventes. Esta conjuntura, porém, pode ser favorável a um time que não chegava nas quartas de final desde 2015 e não tem tanta pressão pelo título quanto seus possíveis adversários.

Sonhar com a Copa do Brasil é costume do torcedor do Vasco. O torcedor não só pode como deve se permitir mirabolar uma conquista: tem elenco, experiência e criou casca (nos estágios anteriores da competição) suficiente para a taça.