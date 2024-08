Flamengo elimina Palmeiras na Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 10:56 • Rio de Janeiro (RJ)

O sorteio da Copa do Brasil, que definirá os confrontos das quartas de final, será realizado nesta terça-feira (20), às 15h (de Brasília). Em seu canal dedicado ao Flamengo, o Lance! perguntou aos torcedores rubro-negros quem eles preferem enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil. Confira o resultado.

Foto: Divulgação/Lance!

O Vasco foi o escolhido pela torcida do Flamengo para as quartas de final da Copa do Brasil. Na competição, os times se enfrentaram em duas disputas, as oitavas de 2015 e na final de 2006, com uma classificação do Cruzmaltino e um título do Rubro-Negro.

No entanto, em questão de números em partidas, o Flamengo está em leve vantagem. Com as quatro partidas disputadas, foram duas vitórias pro clube da Gávea e um empate. O Vasco venceu apenas um dos duelos.

O Flamengo eliminou por 2 a 1, no agregado, o forte adversário Palmeiras. Já o Vasco chega para as oitavas ao eliminar o Atlético Goianiense, também por 2 a 1 no placar geral.