Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 11:43 • Rio de Janeiro

Depois das contratações de Philippe Coutinho, Alex Teixeira e Souza, o Vasco está próxima de fechar mais uma contratação para esta temporada. Jean Meneses, atacante de 31 anos, é esperado no Rio de Janeiro nesta semana para assinar com o Cruz-Maltino, segundo o ge.

As negociações avançaram na última sexta-feira (16), e agora restam apenas detalhes para concretizar a contratação em definitivo com o Toluca, do México. O jogador chega para reforçar a ponta esquerda, posição que se tornou uma prioridade, a pedido do técnico Rafael Paiva.

O chileno atua há três temporadas pelo time mexicano, com 15 gols e 17 assistências em 89 jogos. O jogador também tem passagem pela seleção em 2019, jogando as Elimatórias de Copa do Mundo e Copa América. Pelo Chile, Jean Meneses tem três gols e duas assistências em 23 partidas.

O acordo será para um contrato de dois anos, com a opção de estender por mais seis meses. O Vasco deseja fortalecer o setor ofensivo nesta janela, além de contratar dois zagueiros e um volante para substituir os jogadores que estão saindo.



Confira os números de Jean Meneses na última temporada pelo Toluca-MEX:

⚔️ 28 jogos

⚽ 6 gols

🅰️ 5 assistências

⏰ 167 mins p/ participar de gol

✅ 75% conversão de chances

🔑 44 passes decisivos

🛠️ 8 grandes chances criadas

↪️35% acerto no cruzamento