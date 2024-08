Copa do Brasil foi conquistada pelo São Paulo em 2023 (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 09:46 • Rio de Janeiro (RJ)

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil serão definidos em sorteio nesta terça-feira (20), às 15h (horário de Brasília), a ser realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Corinthians, São Paulo, Flamengo, Vasco, Bahia, Juventude, Atlético-MG e Athletico-PR são os oito clubes que ainda estão vivos na disputa pelo título.

➡️ Sorteio da Copa do Brasil: onde assistir à definição dos confrontos das quartas de final

➡️ Sorteio da Copa do Brasil: Data Fifa terá influência nas quartas de final; veja as datas

Por isso, o Lance! separou um guia para analisar como as oito equipes chegam na antepenúltima fase da principal competição de mata-mata do futebol brasileiro. Confira abaixo:

CORINTHIANS

O trabalho recente de Ramón Díaz à frente do Timão trouxe resultados rápidos. O time ganhou reforços e uma nova cara, e também está vivo na briga pela Sul-Americana, além da luta contra o rebaixamento no Brasileirão. O comandante argentino tem pela frente uma sequência complicada de jogos no Brasileirão entre as quartas da Copa do Brasil, já que pega Fortaleza, Flamengo e Botafogo, trio de postulantes ao título. Mesmo com o provável desgaste físico, o time pode apostar no fator casa como definidor, já que a Neo Química Arena costuma colocar o clima nas alturas em noites de copa.

SÃO PAULO

Sob o comando de Luís Zubeldía, o Tricolor Paulista faz um Brasileirão positivo, na sexta colocação, e tem também a disputa da Libertadores em seu planejamento. Uma possível eliminação diante do Nacional-URU, na quinta (22), pode tirar a confiança dos jogadores; caso avance às quartas, o embalo seria claro. Nomes como Lucas Moura, Calleri e Luciano têm experiência suficiente em momentos grandes para o ato do bicampeonato; mostraram isso em 2023, superando oponentes de peso para conquistar a taça, e buscam a defesa do cinturão em 2024.

FLAMENGO

Pressão grande é o que define o momento do Rubro-Negro. Torcedores insatisfeitos, Tite pressionado, jogadores esfarelando e um mercado sem reforços. O Flamengo não vive o ano dos sonhos e sabe que a Copa do Brasil se tornou uma obrigação diante de tudo que vem acontecendo. O vice-campeonato do último ano, por sua vez, é um peso grande que os jogadores buscam tirar de suas costas; em jogos de mata-mata, o time costuma sofrer fora de casa, mas faz do Maracanã um terror para os oponentes.

VASCO DA GAMA

Desde o começo do ano, muito se falou sobre a possibilidade de conquista da Copa do Brasil. O torcedor cruz-maltino, sempre acostumado a sonhar, colocou a competição como um objetivo, e o elenco vem correspondendo em campo, com atuações sofridas e classificações na base da vontade, como conquistou contra Água Santa, Fortaleza e Atlético-GO. A esperança fica em torno do reforço Philippe Coutinho (lesionado) e do sempre badalado Payet, mas passa, acima de tudo, pelo artilheiro do torneio: Pablo Vegetti, o Pirata, que já tem cinco gols.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

BAHIA

O fantasma das quartas de final assombra o Tricolor Baiano, que nunca passou da fase que disputará neste ano. Porém, o "Novo Bahia", com investimentos do Grupo City, reforços de peso e um trabalho sólido de Rogério Ceni, vem encantando o Brasil em 2024 e criando grandes dificuldades para seus oponentes no Brasileirão. Espera-se, portanto, um duelo de equiliíbrio contra qualquer um dos gigantes que cair em seu caminho na competição.

JUVENTUDE

Considerado por muitos o grande azarão das quartas de final, o Jaconero faz uma campanha também sem grandes sustos na liga nacional, ocupando a 11ª posição e caminhando para a permanência na divisão de elite. Além disso, é outro time que costuma criar uma dificuldade grande quando joga em seus domínios, o que pode ser um fator definidor neste mata-mata. Jair Ventura conta com um elenco de vasta experiência, com nomes como Alan Ruschel, o goleiro Gabriel e o sempre perigoso Nenê, no auge de seus 43 anos.

ATLÉTICO-MG

Um ano abaixo das expectativas? Talvez. Mas nunca se pode descartar a qualidade do Atlético-MG nas competições eliminatórias. Campeão em 2021, o time conhece bem a receita para jogos na Copa do Brasil, e vai em busca da taça sob a batuta de Paulinho, jogador mais perigoso do time nas últimas semanas. O Galo também concilia a Libertadores em seu calendário, mas os bons reforços feitos na janela do inverno brasileiro colocam uma mescla nos jogos de peso como possível fator decisivo.

ATHLETICO-PR

Se cair no tapetinho, o Furacão pega. Ao longo das últimas temporadas, o Athletico-PR ganhou força e casca na Copa do Brasil, tendo erguido a taça em 2019 e sido vice em 2021. Sob o comando de Martín Varini, a equipe faz um ótimo ano, demonstrando futebol de qualidade. Variações táticas, rotação do plantel e bola no pé: os paranaenses chegam como claros postulantes a mais uma campanha histórica em mata-mata.

Sorteio da Copa do Brasil acontece nesta terça-feira; São Paulo, atual campeão, segue vivo na disputa (Foto: Divulgação/CBF)