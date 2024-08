Bolasie brilha, e Vasco sofre empate nos acréscimos diante do Criciúma pelo Brasileirão

(Foto: Celso da Luz/ Assessoria de imprensa Criciúma E.C)







Criciúma e Vasco empataram em 2 a 2 neste domingo (18), no Estádio Heriberto Hülse, em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão. Yannick Bolasie fez duas vezes para os donos da casa, e David e Rayan marcaram para os visitantes. Com o resultado, o Tigre vai aos 25 pontos, na 13ª posição, enquanto o Vasco chega a 28 pontos e é o 10º colocado.

Como foi a partida entre Criciúma e Vasco?

O primeiro tempo foi movimentado do início ao fim. Logo aos cinco minutos, Bolasie lançou Allano na esquerda, partiu para dentro da área e antecipou Léo para finalizar e abrir o placar para os donos da casa. O Vasco parecia sentir o gol, mas David descolou belo chute de fora da área e empatou o jogo com um golaço. Assim, os cariocas cresceram no jogo e conseguiram a virada antes do intervalo, com Rayan aproveitando assistência de Piton.

A segunda etapa começou com o Cruz-Maltino também comandando as ações. Léo teve chance de ampliar o placar após cobrança de escanteio, mas, sozinho, não conseguiu marcar. Pouco depois, David balançou as redes mais uma vez, mas em posição de impedimento. Após a pressão inicial do Vasco, o time de Rafael Paiva recuou e o Criciúma ocupou o campo de ataque. Já nos acréscimos, Bolasie marcou mais uma vez e deu banho de água fria nos cariocas.

Bolasie celebra gol pelo Criciúma diante do Vasco pelo Brasileirão (Foto: Celso da Luz/ Assessoria de imprensa Criciúma E.C)

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X VASCO

23ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 18 de agosto de 2024, às 16h;

📍 Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC);

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);

🖥️ VAR: Wagner Reway (ES).

⚽ ESCALAÇÕES:

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Claudinho (Dudu), Rodrigo Fagundes, Ángel e Trauco; Newton e Meritão (Ronald); Allano (Matheusinho), Marquinhos Gabriel (Arthur Caíke) e Fellipe Mateus (João Carlos); Bolasie.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo, Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura (Souza), Mateus Carvalho, Payet (JP), David, Adson (Maicon), Rayan (Erick Marcus).