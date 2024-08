Jornalista detona atuação de Léo contra o Criciúma: ‘Vasco continua sendo prejudicado por erros dele’

Léo em ação pelo Vasco (Foto: Isabela Azine/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 18:45 • Rio de Janeiro

O Vasco empatou com o Criciúma por 2 a 2, neste domingo, no Estádio Heriberto Hulse, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o jornalista Lucas Pedrosa, avaliou o resultado do clube cruzmaltino e apontou o zagueiro Léo como o principal culpado de mais um resultado com gosto "amargo".

➡️Torcedores do Vasco se empolgam com golaço de David: ‘Mesma prateleira que CR7’

Em analise, o comunicador destacou as últimas atuações do camisa três como negativas para a equipe do técnico Rafael Paiva. Além de Pedrosa, o zagueiro também sofreu críticas nas redes sociais de torcedores após marcação no primeiro gol do Criciúma. Ele também chegou a perder um gol claro que poderia ter aumentado a vantagem do Vasco no confronto durante o segundo tempo.

- Léo Pelé falhou contra Red Bull Bragantino e Criciúma aos 5 minutos de cada jogo. O time mostrou poder de reação, se expôs, mas virou ambos os jogos... O gosto da derrota, amargo, está na boca. E o da indignação, provavelmente, também: a janela de transferências fecha no dia 2 de setembro e o Vasco continua sendo prejudicado pelos erros de Léo. Não é perseguição da torcida - publicou o jornalista nas redes sociais.

Além disso, Pedrosa também destacou a falta de maturidade da equipe do Vasco em confirmar a vitória fora de casa e substituições que considerou equivodas do técnico Rafael Paiva. Com o resultado, a equipe cruzmaltina fica na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro.

- Novamente a falta de maturidade do time e, hoje, mexidas equivocadas de Paiva fizeram o Vasco não só parar de jogar, mas também se perder em campo com Erick Marcus de centroavante (?) e a saída de Adson, o único que ainda conseguia pensar no jogo. Léo Jardim já tinha salvado a equipe em três oportunidades com defesas sensacionais - opinou.