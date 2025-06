Seis jogadores podem deixar o Vasco ao final da temporada; entenda

O Vasco vive um momento de indefinição sobre o futuro de alguns atletas. Seis jogadores têm seus vínculos se encerrando no final do ano, sem resolver suas respectivas renovações de contrato com o clube. O caso mais recente foi o do goleiro Léo Jardim, que recusou a 4ª oferta de prorrogação do Cruzmaltino.

Com contratos até o fim de dezembro, os atletas podem firmar um novo acordo com outra equipe para a próxima temporada, a partir do dia 1º de julho, caso não acertem a renovação com o Vasco. São os casos de: Léo Jardim, Paulinho, Jair, Alex Teixeira, Puma Rodríguez e Maurício Lemos.

Confira caso a caso

Léo Jardim

Titular absoluto e peça fundamental no time de Fernando Diniz, Léo Jardim e seus representantes recusaram as quatro ofertas de renovação, enviadas pelo Vasco. As negociações, que começaram em dezembro do ano passado, flutuaram em diversos cenários.

A primeira oferta do Cruzmaltino garantia um aumento salarial e extensão de contrato até 2028. Em março, o clube subiu os valores e propôs um vínculo até 2029. A última oferta também garantia um aumento salarial e de prazo para o goleiro.

Léo Jardim tem uma cláusula de renovação automática, por mais um ano, caso atue em 50% dos jogos do Vasco nesta temporada. Até o momento, já disputou 31 dos 34 jogos do clube no ano.

Paulinho

Recuperado de uma lesão no joelho direito, Paulinho ainda não conseguiu recuperar sua boa fase pelo Vasco. O meia perdeu espaço no elenco e vem revezando entre titular e reserva desde os tempos de Fábio Carille.

No início do ano, o Vasco enviou uma proposta de renovação, mas ainda não houve um acordo entre as partes. As conversas continuam e há um otimismo para um final feliz. Paulinho disputou 22 jogos na temporada, sendo apenas dez como titular.

Jair

O volante é um dos jogadores mais bem pagos do elenco e esteve fora dos planos do Vasco. O clube chegou a não relacionar o camisa 8 em três partidas neste Campeonato Brasileiro, para que ele não completasse os sete jogos no torneio e ainda pudesse se transferir para algum time da série A.

Jair voltou aos planos com a chegada de Fernando Diniz. O técnico chegou a falar publicamente sobre a qualidade do jogador e pôde contar com ele no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Bragantino. Ainda não há uma definição sobre a renovação com o jogador.

Alex Teixeira

Após sete meses fora do clube, Alex Teixeira retornou ao Vasco em julho do ano passado, a pedido de Philippe Coutinho. Até o momento, o atacante não teve destaque e não deve renovar seu vínculo para a próxima temporada.

Puma Rodríguez

O Vasco negocia uma extensão de contrato com o uruguaio desde janeiro. Existe um interesse na permanência do lateral, que foi convocado recentemente por Marcelo Bielsa para defender as cores de sua seleção.

Puma adotou uma postura de paciência para renovar com o clube. O lateral e seus representantes entendiam que algumas pendências em relação aos valores do contrato, além de um planejamento esportivo, eram necessários. As negociações seguem em andamento, mas sem um desfecho definido.

Maurício Lemos

Lemos chegou ao Vasco emprestado junto ao Atlético Mineiro e caso disputasse 60% dos jogos oficiais em 2025, dispararia um gatilho que obriga ao clube renovar até o final de 2026. Na próxima temporada, ele também poderá atingir a mesma meta para estender até o final de 2027, totalizando três anos de contrato.

Com apenas cinco jogos disputados, dificilmente o zagueiro conseguirá bater a meta contratual. Neste caso, o Vasco pode negociar uma extensão do vínculo com seus representantes.