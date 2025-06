Riquelme, lateral-esquerdo do Vasco, voltou a treinar com o elenco principal e está sendo observado pelo técnico Fernando Diniz. O jovem jogador de 22 anos participou das duas últimas atividades com o grupo.

Em 2025, Riquelme tem dois jogos pelo Vasco. Justamente as rodadas iniciais do Campeonato Carioca, quando Cruz-Maltino usou uma equipe alternativa, enquanto o elenco principal estava em pré-temporada com Fábio Carille.

Após este período, Riquelme passou a treinar separado ao lado de outros jogadores como Capasso, Zé Gabriel, De Lucca, Serginho, JP e Lucas Eduardo. Os quatro primeiros rescindiram com o Vasco. Os outros dois foram emprestados para o Cuiabá e Avaí, respectivamente.

Xodó de Fernando Diniz

Em 2021, na primeira passagem de Fernando Diniz pelo Vasco, Riquelme foi um xodó do técnico. Ao todo, o lateral-esquerdo entrou em campo em 24 jogos, o maior número em toda a carreira. O treinador rasgou elogios como "jogador extremamente talentoso" e "tem um futuro brilhante pela frente".

