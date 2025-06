Mário Branco é um dos nomes em avaliação pelo Vasco para assumir o cargo de diretor de futebol. Mas quem é o dirigente, como foram os trabalhos nos clubes que passou? O Lance! apresenta abaixo.

Português de 49 anos e natural de Porto, Mário Branco começou a carreira como scout em clubes como Pontevedra (Espanha), Wisła Kraków e Zagłębie Lubin (Polônia), e Steaua București (Romênia). Em 2009, o dirigente teve a primeira experiência como diretor de futebol ao assumir a pasta no Leixões, de Portugal.

Depois do Leixões, Mário Branco passou por clubes como Astra Giurgiu (Romênia), Estoril Praia (Portugal), Hajduk Split (Croácia), PAOK (Grécia) e Famalicão (Portugal). O Fenerbahçe, clube no qual o dirigente estava desde 2022, foi o último trabalho como diretor de futebol.

O Fenerbahçe de maior expressão em toda a carreira de Mário Branco. Por lá, o dirigente foi responsável por contratações de nomes importantes como Džeko, Tadić, Fred, Batshuayi e Bonucci. Além disso, participou das vendas de Arda Güler, para o Real Madrid, e Kim Min-jae para o Napoli.

Mário Branco está livre no mercado. O diretor de futebol deixou o Fenerbahçe no dia 2 de junho, data que o contrato com o clube turco se encerrou.

Saída que vai deixar saudade

A saída de Mário Branco vai deixar saudade na Turquia. Isso porque o técnico do Fenerbahçe, Jose Mourinho, publicou uma mensagem de despedida rasgando elogios ao diretor de futebol. Nas palavras do treinador não houve dirigente melhor que trabalhou ao lado.

- É difícil dizer "você é o melhor" sem desrespeitar alguns diretores esportivos muito bons com quem tive o privilégio de trabalhar ao lado. No entanto, posso afirmar com absoluta certeza que ninguém foi melhor que você. Sua combinação de habilidade técnica, integridade e humanidade genuína é incrivelmente difícil de encontrar. Vou realmente sentir falta de trabalhar com você e espero sinceramente que tenhamos a chance de colaborar novamente um dia. Boa sorte amigo - publicou Jose Mourinho nas redes sociais.

Mourinho classificou Mário Branco como 'o melhor' diretor esportivo (Foto: Reprodução/Instagram: @mjbranco75)

Vasco conheceu Mário Branco em venda que não se concretizou

O Vasco tomou conhecimento de Mário Branco quando estava negociando a venda de GB para o Fenerbahçe. A diretoria gostou do dirigente. Porém, a transferência não foi concretizada, uma vez que o clube turco reprovou o atacante em exames médicos.