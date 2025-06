Vasco segue otimista pela permanência de Coutinho; entenda

O contrato de Philippe Coutinho com o Vasco está próximo do fim. O camisa 11 está emprestado pelo Aston Villa até o próximo dia 30 de junho e precisa definir seu futuro. O Cruzmaltino tem até o fim deste mês para resolver essa situação.

No momento, a expectativa é de uma rescisão de contrato entre Coutinho e Aston Villa. Com vínculo válido até junho do próximo ano, clube e jogador estão em negociações para uma rescisão amigável. Dessa maneira, o camisa 11 teria caminho livre para assinar em definitivo com o Vasco. A diretoria vascaína mantém otimismo na permanência do jogador.

Durante o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, no início desta semana, o CEO do clube, Carlos Amodeo, revelou que o objetivo é a permanência do atleta.

- O empréstimo dele (Coutinho) termina no dia 30 de junho. Nosso objetivo é a permanência do atleta. Acredito que entre o Vasco e o atleta não teremos problemas. Agora, nós precisamos verificar a situação do atleta com o Aston Villa para que a gente tenha condições de dar continuidade ao contrato - comentou o CEO Carlos Amodeo.

A boa relação entre Coutinho e Aston Villa é um dos principais motivos que alimentam a esperança do Vasco nesta negociação. Para conseguir ser emprestado ao clube que o revelou, o meia-atacante precisou abrir mão de valores que tinha para receber dos ingleses. Por este motivo, a postura do Vasco sempre foi aguardar as partes se resolverem, para fechar um novo contrato com o camisa 11.

Outra esperança de final feliz nesta negociação é o fato do clube inglês não ter se classificado para a próxima edição da Champions League. Com o orçamento menor, o Aston Villa terá que enxugar sua folha salarial e deve abrir mão de alguns jogadores com altos salários, como é o caso de Coutinho.

Phillipe Coutinho em ação pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Coutinho deseja ficar no Vasco

Assim como aconteceu em sua chegada em junho do ano passado, o principal trunfo nesta negociação é a vontade de Coutinho. Aos 32 anos, voltou ao Rio de Janeiro após 15 temporadas na Europa, tem o apoio da família e não pretende mudar de ares nesta altura da carreira.

A chance de seguir trabalhando com Fernando Diniz também é favorável. Recentemente, Coutinho revelou que sempre teve o sonho de poder trabalhar com o treinador.

- Vou procurar aprender ao máximo nos treinamentos para colocar nos jogos em prática. Ele nos cobra bastante nos treinamentos. É uma honra trabalhar com ele. Sempre tive esse sonho de trabalhar com o Diniz - disse na ocasião.

Além disso, Coutinho tem planos de desenvolver os trabalhos de sua instituição, cuja sede fica em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que está em fase final de construção. Dedicada a promover o desenvolvimento esportivo e educacional de jovens, sem fins lucrativos, a organização foi um dos motivos que o fizeram voltar para o Vasco. O clube se colocou como um parceiro nas ações da entidade.