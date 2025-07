Vasco avança para renovar contrato com Rayan

O Vasco da Gama está em negociação avançada para renovar, mais uma vez, o contrato do atacante Rayan, uma das principais promessas do clube nos últimos anos. O Lance! apurou que, mesmo após ter estendido seu vínculo até o fim de 2026 em abril deste ano, a diretoria já trabalha em um novo acordo que prevê aumento salarial, ampliação do tempo de contrato e elevação da multa rescisória.

A nova investida tem o objetivo de valorizar ainda mais o jovem de 18 anos e protegê-lo do crescente interesse de clubes europeus. Internamente, a diretoria entende que segurar Rayan até, pelo menos, o fim da temporada é essencial para os planos esportivos e financeiros do clube.

O atacante, filho do ex-zagueiro Valkmar — que também vestiu a camisa do Vasco —, tem se consolidado como peça-chave na equipe em 2025, especialmente após a chegada do técnico Fernando Diniz. Rayan disputou 26 partidas nesta temporada, balançou as redes seis vezes e deu uma assistência, ganhando cada vez mais destaque.

Interesse internacional

O interesse internacional por Rayan não é novidade. O Lyon, da França, foi um dos clubes que monitoraram de perto o desempenho do jogador. Em agosto do ano passado, representantes da equipe francesa estiveram no Estádio Nilton Santos para observá-lo durante a vitória do Vasco sobre o Fluminense. Na ocasião, Rayan, recém-chegado à maioridade, entrou em campo no segundo tempo do clássico.

O Lyon chegou a formalizar uma proposta, mas as tratativas não avançaram devido à complexidade da negociação, que envolvia questões além do valor de venda — incluindo o receio de que a ida do jogador a um rival direto elevasse ainda mais o preço da transação.