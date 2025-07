Vasco busca zagueiro, mas encontra dificuldades no mercado

O Vasco da Gama está em plena atividade no mercado de transferências, buscando reforços para o restante da temporada de 2025. A diretoria do clube está focada em trazer, pelo menos, dois novos jogadores: um zagueiro e um atacante. No entanto, as negociações têm enfrentado alguns desafios, especialmente devido às limitações financeiras que o clube enfrenta.

Além das buscas por um zagueiro e um jogador ofensivo, o Vasco também reforçou o meio-campo e apresentou oficialmente o volante Thiago Mendes, ex-Al-Rayyan, do Catar, nesta quinta-feira (17).

Thiago Mendes ao lado de Admar Lopes em apresentação no Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

De acordo com informações do Lance!, a prioridade do Vasco é contratar atletas que estejam livres no mercado ou que possam ser adquiridos por meio de empréstimos, uma estratégia para contornar as dificuldades orçamentárias. Embora ainda não haja negociações avançadas, a expectativa é que as conversas se intensifiquem nas próximas semanas, com o perfil dos reforços variando conforme a posição necessária.

Inicialmente, a comissão técnica acreditava que o elenco atual era suficiente para as competições da temporada. Contudo, à medida que os jogos foram passando e o desempenho ficou aquém do esperado, a diretoria começou a perceber a necessidade de buscar novas peças para fortalecer o time.

O Vasco voltará a campo no próximo sábado (19), às 17h30 (horário de Brasília), quando enfrentará o Grêmio em São Januário, em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Este duelo será uma chance para a equipe tentar recuperar a confiança após a pesada derrota por 4 a 0 contra o Independiente del Valle, na Copa Sul-Americana.

A torcida está ansiosa para que os novos reforços tragam mais qualidade e estabilidade ao time, que ainda busca encontrar sua consistência nesta temporada. Agora, resta saber se o clube conseguirá concretizar as contratações dentro das atuais condições financeiras.