Vasco coleciona vexames e goleadas sofridas na ‘Era SAF’

Rios de dinheiro gasto e uma coleção de vexames. Essa é a sina do elenco do Vasco na "Era SAF". A goleada diante do Independiente del Valle é apenas mais uma dentre tantas outras que fazem parte de uma coleção.

Vale destacar que o Vasco foi comprado pela 777 Partners ainda em 2022. No entanto, a empresa norte-americana começou a investir no clube em 2023 e, por isso, o recorte feito nesta reportagem é a partir desta temporada.

Ao todo, o Vasco tomou quatro ou mais gols em oito jogos. O vexame mais emblemático foi justamente a goleada sofrida diante do maior rival, o Flamengo, por 6 a 1, no Maracanã. Confira os confrontos abaixo.

Data Jogo Competição 20 de maio de 2023 São Paulo 4 x 2 Vasco Brasileirão 5 de junho de 2023 Vasco 1 x 4 Flamengo Brasileirão 1º de outubro de 2023 Santos 4 x 1 Vasco Brasileirão 28 de novembro de 2023 Vasco 2 x 4 Corinthians Brasileirão 27 de abril de 2024 Vasco 0 x 4 Criciúma Brasileirão 2 de junho de 2024 Vasco 1 x 6 Flamengo Brasileirão 7 de maio de 2025 Puerto Cabello 4 x 1 Vasco Sul-Americana 15 de julho de 2025 Independiente del Valle 4 x 0 Vasco Sul-Americana

Do time titular que foi goleado pelo Del Valle, apenas quatro jogadores chegaram em 2023: Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Piton e Vegetti. Paulinho entrou no segundo tempo. Puma Rodríguez, Mateus Carvalho e Jair ficaram entre os reservas. Ao todo, oito jogadores chegaram no primeiro ano de investimentos na SAF.

Dos jogadores que chegaram em 2024, apenas João Victor e Hugo Moura foram titulares. David e Victor Luís entraram no decorrer da partida. Alex Teixeira sequer saiu do banco.

Já de 2025, Lucas Freitas, Tchê Tchê e Nuno Moreira começaram entre os onze iniciais. Mauricio Lemos e Benjamín Garré entraram no segundo tempo.

Vasco foi goleado mais uma vez em 2025 (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)

A missão do Vasco diante do Independiente del Valle beira o impossível. O Cruz-Maltino vai reencontrar o time equatoriano na próxima terça-feira (22), às 21h30, em São Januário.

O Vasco volta a campo neste sábado (19) para enfrentar o Grêmio na 14ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 17h30 em São Januário. O Cruz-Maltino vem de duas derrotas e luta pela primeira vitória após a Copa do Mundo de Clubes.