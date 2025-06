O árbitro indicado pelo Vasco para solucionar o conflito com a 777 Partners foi impugnado pela terceira vez consecutiva. A empresa norte-americana argumentou que havia conflito de interesses, tendo em vista que Luciano Bandeira, ex-presidente da OAB-RJ, atua em outros processos com representantes do clube. A informação foi publicada primeiramente pelo jornal "O Globo" e confirmada pelo Lance!.

Gestão de Pedrinho controla a SAF da 777 Partners em 2024 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

A primeira indicação do Vasco foi Ana Tereza Basílio, atual presidente da OAB-RJ. No entanto, a advogada renunciou depois de também ser impugnada, por ter ligações profissionais com Paulo César Salomão, Filho, 1º vice-presidente geral do clube.

Caio Rocha foi o segundo indicado pelo Vasco. O advogado também renunciou alegando questões pessoais.

A impugnação da 777 Partners atrasa ainda mais o processo de arbitragem, já que o Vasco precisará escolher um novo árbitro. Enquanto isso, o clube associativo segue no controle da SAF.

No final de maio, a gestão de Pedrinho teve mais uma vitória na Justiça. Com o julgamento do recurso, a 20ª Câmara de Direito Privado manteve a decisão liminar que retirou o controle da SAF da 777 Partners.

