Paulinho tenta resgatar sua melhor versão após grave lesão no Vasco

O meia Paulinho busca recuperar sua melhor versão no Vasco, após se recuperar de uma grave lesão no joelho direito. Seis meses após seu retorno, o camisa 18 ainda não conseguiu se firmar na equipe titular, mas tem confiança da diretoria que já enviou uma proposta de renovação.

O vínculo com o Cruzmaltino se encerra em dezembro deste ano. Com isso, a partir do próximo dia 30 de junho, Paulinho fica livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Os representantes do meia estão com uma oferta de renovação em mãos, desde o início do ano, e avaliam a proposta. A expectativa é de que ocorra uma resposta em breve.

Paulinho chegou ao Vasco no meio de 2023 e foi fundamental na recuperação do time, que lutava contra o rebaixamento naquela temporada. Em janeiro do ano passado, o meia sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisou ficar afastado dos gramados por longos 10 meses.

Havia uma grande expectativa pelo retorno do camisa 18. Paulinho chegou a ser relacionado para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2024, mas o planejamento previa uma evolução após a pré-temporada. Porém, desde o início do ano, o meia vem oscilando e não se firmou no time titular desde os tempos de Fábio Carille.

Relação entre Paulinho e Diniz

Apesar das oscilações, Paulinho tem a confiança do técnico Fernando Diniz para dar a volta por cima e recuperar seu protagonismo no meio-campo vascaíno após a parada da Copa do Mundo de Clubes.

O treinador já elogiou o atleta publicamente e existe uma expectativa de que ele se torne uma peça fundamental no comando de Diniz. Nesta temporada, Paulinho disputou 22 partidas, com apenas dez entre os titulares, e marcou somente um gol.

Fernando Diniz aproveita a pausa da Data Fifa para conhecer melhor as peças à disposição e busca aprimorar sua filosofia com o elenco. O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (12), às 21h30, contra o São Paulo, no Morumbis.