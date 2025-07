Pronunciamento de Fernando Diniz com torcida do Vasco viraliza: ‘Saco cheio’

A maior torcida organizada do Vasco entrou no CT Moacyr Barbosa, nesta quinta-feira (17), para realizar cobranças ao elenco após a derrota para o Independiente del Valle, pela Sul-Americana. No encontro, o treinador Fernando Diniz trocou algumas palavras com os torcedores presentes. O pronunciamento do técnico viralizou na web.

O protesto aconteceu com a autorização do presidente Pedrinho, que autorizou a entrada dos torcedores no CT. Durante a conversa, o treinador Cruzmaltino realizou um desabafo e se posicionou ao lado dos integrantes da torcida. Ele se comprometeu em se esforçar ao máximo para melhorar os resultados do clube.

- Vocês, da torcida… Vocês estão de saco cheio, quem tá mais de saco cheio são vocês, pô. Fodi*** aí há 20 anos. E não pode mais. O Vasco vai mudar. Porque não é possível o negócio ficar assim. Eu tô aqui porque eu quero pra cara***… Eu vou dar a minha vida - disse Fernando Diniz.

A reação a fala do técnico dividiu opiniões. Alguns torcedores se posicionaram ao lado do treinador, mas teve quem questionou a forma que ele se expressou. Veja abaixo algumas reações presentes nas redes sociais:

Pressão no Vasco

O protesto desta quinta-feira (17) foi motivado pelo descontentamento dos resultados recentes da equipe Cruzmaltina. Desde o retorno do futebol nacional, após o fim do Mundial de Clubes, o Vasco atuou duas vezes, tendo duas derrotas comprometedoras.

O primeiro revés aconteceu contra o Botafogo, no último sábado (12), pela 13ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, a equipe de Fernando Diniz perdeu por 2 a 0, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A última derrota aconteceu na terça-feira (15), quando o Vasco foi goleado pelo Independiente del Valle por 4 a 0, pelo jogo de ida, em Quito, no Equador, dos playoffs da Sul-Americana.

Em meio ao momento turbulento, o Cruzmaltino volta a campo neste sábado (19), às 17h30 (de Brasília), contra o Grêmio, em São Januário. A partida é válida pela 15ª rodada do Brasileirão.