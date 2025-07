Thiago Mendes elogia Diniz e revela fator para aceitar o Vasco: ‘Mudar tudo’

Em sua chegada no Gigante da Colina, Thiago Mendes elogiou Fernando Diniz e revelou o fator para aceitar o Vasco. Reforço na janela de transferências do meio do ano, o volante afirmou gostar da mentalidade do treinador e espera conquistar a confiança com boas atuações.

continua após a publicidade

➡️ Vasco coleciona vexames e goleadas sofridas na ‘Era SAF’

- O Diniz tem uma mentalidade muito diferente dos outros treinadores. É uma mentalidade vencedora. A comissão, diretoria tem esse pensamento de mudar tudo dentro do Vasco e isso foi fundamental pra minha chegada. Espero obter esse poder de confiança que depositaram em mim e transformar isso dentro de campo.

Embora tenha surgido e se destacado no meio de campo, Thiago Mendes está à disposição para atuar onde for preciso no Vasco. O jogador também afirmou que o projeto do clube foi fundamental na sua volta e contou detalhes de uma conversa com Diniz.

continua após a publicidade

- O projeto do Vasco e a ligação do Diniz foram fundamentais nessa volta. O Vasco está crescendo com o projeto que está sendo feito. A família também queria voltar. Foi um bate-papo bom, sobre o que ele esperava de mim dentro de campo. Eu falei tudo pra ele, ele me falou do projeto. Acho que vão chegar reforços também, mas isso fica com a diretoria. Espero contribuir e demonstrar dentro de campo aos torcedores do Vasco.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

No fim de semana, o Vasco volta a campo para enfrentar o Grêmio, e Thiago Mendes pode ser relacionado para o confronto. O Cruz-Maltino busca se recuperar após duas derrotas consecutivas, sendo uma pelo Brasileirão e uma pela Sul-Americana.

continua após a publicidade

Veja outras respostas de Thiago Mendes, reforço do Vasco

Saída do Catar

- Eu tive um desgaste no Catar com o presidente do time. Por isso não tive muitos jogos. Me prometeram várias coisas e não cumpriram. Agora é trabalhar firme, como o Diniz tinha me ligando falando do projeto do Vasco. Chego com a cabeça tranquila pra logo estar à disposição da equipe.

Condições físicas

- Sabemos que o Catar é um futebol menos visto e sem tanto ritmo, mas estou trabalhando pra isso, pra voltar a forma física o mais rápido possível. Eu estava de férias, mas logo logo vamos tirar isso de letra pra ajudar o Vasco.

Futebol brasileiro

- Cada vezes mais o futebol brasileiro tá mudando. Hoje o futebol brasileiro tá mais rápido do que antes. É se adaptar o mais rápido possível, fazer tudo o que o treinador estiver pedindo.

Grupo

- Não posso prometer várias coisas e não cumprir dentro de campo. Sobre o grupo, o grupo está fechado, é vencedor. Infelizmente, os dois últimos jogos não foram bons, mas espero que no sábado possamos dar a volta por cima.

Estreia

- Estou trabalhando para isso. Tem que ter o aval do treinador e da comissão pra saber o dia que vou estrear. Mas vou trabalhar forte pra estar à disposição o mais rápido possível.

Volta ao Brasil

- Eu tive um pequeno contratempo no Catar. Queria ter vindo antes, mas não me liberaram. Aguardei o tempo todo, treinei bastante pra quando acontecesse de novo uma proposta, já viria preparado. O projeto do Vasco pesou bastante e eu vim disposto a poder ajudar a equipe e me ajudar a fazer meu trabalho como vinha fazendo antes nos outros clubes.

Aprendizado na Europa

- Quando sai do São Paulo pra fora, eu achava que já sabia de tudo. Quando você chega fora do Brasil, você vê que não sabe de nada. Tive que começar do zero, aprender tudo o que os treinadores passavam. Tive uma evolução boa, onde pude ser vendido pro Lyon. Fiz meu trabalho, fiquei cinco anos, mas optei por sair. É o que vem pelo trabalho de antes. Espero passar tudo pra cá pro Brasil e ajudar a equipe nisso.

Crença no Diniz

- Eu acredito 100%. Se não acreditasse, não estaria aqui. Por tudo o que me foi falado e passado pela diretora e por ele, é 100% de confiança. Espero que ele possa dar certo aqui. Ele faz um bom trabalho, mas os resultados não estão vindo. Espero trabalhar com ele e acrescentar o que vivi lá fora aqui dentro. Vou dar meu melhor para ajudar a equipe.