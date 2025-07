Torcedores do Vasco vão ao CT para cobrar jogadores

O clima esquentou no Vasco da Gama nesta quinta-feira (17). Um grupo de torcedores organizados compareceu ao CT Moacyr Barbosa para cobrar jogadores, comissão técnica e diretoria após a dura derrota por 4 a 0 para o Independiente Del Valle, na partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

O protesto foi autorizado previamente pelo clube, que permitiu que os torcedores conversassem diretamente com o elenco. O técnico Fernando Diniz, o presidente Pedrinho e o diretor de futebol Admar Lopes acompanharam a reunião, que teve momentos de tensão.

Pedrinho, Felipe, Admar Lopes e elenco do Vasco conversam com torcedores no CT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução)

Durante a conversa, Diniz tentou acalmar os ânimos e pediu o apoio da torcida para a sequência da temporada. Em tom firme, o treinador demonstrou comprometimento com o projeto:

— Vocês da torcida que estão de saco cheio, quem tá mais de saco cheio são vocês, pô. E não pode mais. O Vasco vai mudar. Porque não é possível o negócio ficar assim... Eu vou dar a minha vida — afirmou Diniz.

Apesar da tentativa de conciliação, o encontro teve momentos de confronto, principalmente com o zagueiro João Victor. O defensor foi um dos mais cobrados pelos torcedores, que questionaram seu comprometimento com o clube, alegando que ele estaria mais preocupado com a vida pessoal do que com o desempenho em campo.

A situação se agravou quando João Victor respondeu com um "Eu?" ao ser citado, o que foi interpretado como deboche. Irritados, os torcedores reagiram com gritos e xingamentos, sendo contidos por Admar Lopes, que interveio para evitar maiores conflitos.

— É você mesmo. Debochado. Mete o pé. — gritou um dos presentes, gerando um clima ainda mais tenso no local.

A pressão sobre o elenco cresceu consideravelmente após os últimos resultados. Além da eliminação encaminhada na Sul-Americana, o Vasco ocupa apenas a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 13 pontos em 13 rodadas. O time volta a campo no próximo sábado (19), quando enfrenta o Grêmio às 17h30, em São Januário, tentando reagir na temporada.