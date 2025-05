Vídeo: segurança do Vasco agride torcedor em Brasília

Uma confusão marcou o desembarque da delegação do Vasco neste sábado (3), em Brasília, às vésperas do duelo com o Palmeiras pelo Brasileirão. Um torcedor do Cruz-Maltino, identificado como Vinícius Couto, apareceu em imagens reproduzidas nas redes sociais sendo agredido por um segurança do clube.

No vídeo, é possível identificar Betinho, segurança do Vasco, dando uma cabeçada no torcedor e depois aplicando sequência de socos. Vinícius chega a se desequilibrar e cair em cima de sua moto enquanto tenta escapar das agressões.

De acordo com o site "ge", o torcedor confirmou que irá registrar boletim de ocorrência. De acordo com ele, o segurança do Vasco se irritou em meio a protestos contra o diretor técnico Felipe, que assumiu interinamente o comando da equipe após a demissão de Fábio Carille.

A reportagem do LANCE! entrou em contato com o Vasco, mas ainda não teve resposta.

Betinho já se envolveu em outra polêmica

Em agosto de 2024, na vitória do Vasco por 2 a 1, de virada, sobre o Athletico-PR, Betinho foi visto ainda durante a transmissão da partida tentando acertar socos em atletas do time paranaense em São Januário.

A confusão ocorreu logo após o apito final do jogo, à beira do gramado. Quando o assunto parecia resolvido, a briga continuou perto da entrada para os vestiários. Em coletiva de imprensa, Marcelo Sant'Anna, diretor de futebol do Vasco, pediu desculpas pela atitude do funcionário e afirmou que o clube tomaria as "medidas administrativas".