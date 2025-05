Você sabia? Hit de Lady Gaga serviu de inspiração para torcida do Vasco

Lady Gaga fará seu primeiro show em solo carioca neste sábado (3), na praia de Copacabana. Mas o que muitos não sabem é que 'Bad Romance', um dos maiores hits da cantora americana já foi motivo de inspiração para uma torcida organizada do Vasco criar sua própria música. Porém, torcedores afirmam que esta versão se limitou ao meio digital e nunca foi parar nas arquibancadas dos estádios.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

'Bad Romance' foi lançada em 2009 por Lady Gaga. A música, que hoje conta com quase 2 bilhões de visualizações no YouTube oficial da cantora, é escutada até hoje pelos fãs. A versão foi criada em 2010 pela torcida organizada 'Força Jovem', pelos compositores Sandro Coutinho e MC Perninha. Na ocasião, o Vasco tinha acabado de subir da Série B do Brasileirão e no ano seguinte ganharia a Copa do Brasil, em 2011.

Ouça a música do Vasco inspirada em hit

Lady Gaga no Rio de Janeiro

Faltam apenas dois dias para a apresentação da cantora em solo carioca. Ela desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira (29) e já se encontra hospedada no tradicional hotel Copacabana Palace.

continua após a publicidade

➡️‘Ela não vem mais’: meme de Lady Gaga foi criado por influenciador

O evento, intitulado "Mayhem on the Beach", faz parte da iniciativa "Todo Mundo no Rio" e é promovido pela prefeitura em parceria com a produtora Bonus Track. A expectativa é de que mais de 1,5 milhão de pessoas compareçam ao espetáculo, que será transmitido ao vivo pela TV Globo, Globoplay e Multishow.

Com a expectativa de um grande público e a presença de fãs de todo o país, o evento reforça a conexão de Lady Gaga com o Brasil e sua influência que transcende a música, alcançando também o mundo esportivo.

continua após a publicidade