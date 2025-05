Operário-PR x Vasco: CBF divulga áudio do VAR após Daronco anular pênalti

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio do VAR no empate em 1 a 1 do Operário com o Vasco, no estádio Germano Krüger, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Um lance causou polêmica na arbitragem de Anderson Daronco após o árbitro voltar atrás na penalidade para o Fantasma.

Durante o primeiro tempo, com o time carioca vencia por 1 a 0, Daronco assinalou pênalti para o Operário quando Allano caiu na área em disputa com o goleiro Léo Jardim. O VAR, inicialmente, revisou se havia impedimento na jogada e depois chamou o árbitro para olhar a jogada no vídeo. A recomendação de Wagner Reway foi de que não teve penalidade.

- O goleiro pisou no chão, vai defender a bola e o pé não se move mais. Não tem mais nenhum movimento. O jogador dobra (a perna) e se joga. Vou te mostrar frame a frame - afirmou Reway.

- Eu quero o momento mais claro, do pé direito do goleiro com o pé esquerdo do atacante. O atacante está arrastando o pé direito no chão. O pé do goleiro está completamente parado e o atacante produz o movimento. Não vou considerar simulação, porque é um movimento de corrida, mas é o atacante que arrasta o pé em direção ao goleiro - avaliou Daronco.

Operário 1x1 Vasco

Vasco saiu na frente, mas Operário buscou o empate em Ponta Grossa. Foto: Joao Vitor Rezende Borba/AGIF

Operário e Vasco empataram em 1 a 1, no final da tarde de quinta-feira, no estádio Germano Krüger, em partida válida pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Nuno Moreira abriu o placar para o Cruz-Maltino, enquanto Boschilia deixou tudo igual para o Fantasma, com um gol em cada tempo.

Para avançar às oitavas de final, Vasco e Operário precisam de uma vitória simples, no segundo jogo, que será em 20 de maio, em São Januário. Um novo empate leva o confronto para os pênaltis.