Playoffs do NBB: Vasco e Flamengo vencem e avançam às quartas

Duas partidas movimentaram os Playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB), nesta sexta-feira (2). Em São José dos Campos–SP, Eugeniusz e Marquinhos brilharam para classificar o Vasco diante do São José por 88 a 83. Já em Caxias do Sul–RS, o Flamengo eliminou o Caxias ao vencer por 86 a 63, com grande atuação de Ruan, que marcou 20 pontos na vitória Rubro-Negra.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No sábado (3), três jogos serão realizados, sendo todos realizados em São Paulo e com chances das séries serem finalizadas. No Ginásio Wlamir Marques, às 11h, o Corinthians precisa vencer o União Corinthians para se classificar. Às 18h, no Panela de Pressão, Bauru e Paulistano fazem o quinto e decisivo jogo da série. Já no Ginásio do Morumbis, o São Paulo recebe o Brasília, apenas precisando vencer para avançar.

🏀 São José 83 x 88 Vasco

O Vasco derrotou o São José por 88 a 83, na Farma Conde Arena, fechando a série em 3 a 1 e garantindo vaga nas quartas de final do NBB. Destaques do Cruz-maltino vieram do banco, com Eugeniusz, Marquinhos, Humberto e Jamaal contribuindo decisivamente para a vitória. O Sanja foi eliminado nas oitavas pelo quarto ano consecutivo que chega aos playoffs.

continua após a publicidade

Esta é a segunda classificação seguida do Vasco para as quartas de final do NBB, repetindo o feito da temporada passada. O Cruz-maltino irá encarar o Minas, que liderou a temporada regular. As datas e locais ainda serão definidos.

O Vasco venceu o São José por 88 a 83 (Foto: Léo Lenzi/Agência NTZ)

➡️ Pivô sofre lesão grave e é desfalque do Flamengo nos playoffs do NBB

🏀 Caxias 63 x 86 Flamengo

O Flamengo derrotou o Caxias do Sul por 86 a 63, no Ginásio do Sesi, garantindo sua classificação para as quartas de final do NBB. Ruan Miranda foi o destaque do Rubro-Negro, marcando 20 pontos e pegando nove rebotes, cinco deles ofensivos. Pelo Caxias do Sul, Isaac liderou a equipe com 20 pontos, enquanto Léo Cravero contribuiu com oito pontos e 12 rebotes.

continua após a publicidade

O Flamengo aguarda agora o vencedor da série entre União Corinthians e Corinthians, que decidem a vaga no jogo 4, neste sábado (3). O time paulista lidera por 2 a 1 no confronto.