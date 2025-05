Presidente do Vasco, Pedrinho fala sobre interesse em Fernando Diniz

Pedrinho, presidente do Vasco, abriu o jogo e falou pela primeira vez sobre o interesse em Fernando Diniz. Durante o embarque da equipe para Brasília, onde enfrenta o Palmeiras, no domingo (4), às 16h, no Estádio Mané Garrincha, o dirigente atualizou a negociação e ressaltou que as conversas estão em estágio inicial.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

- E com relação ao treinador, assim que fez o desligamento do Carile a gente entrou em contato com o Diniz e com o staff dele para começar a negociação. Então a gente está em processo de negociação com o Fernando Diniz. Se você perguntar quantos porcento para fechar ou para não fechar, não tem isso ainda porque é recente, porque eu respeitei e sempre respeito o treinador que está no cargo para, assim que sair, ir para uma outra direção. Então a conversa está nesse pé com o Fernando Diniz, iniciando uma negociação. Pode ter um desfecho positivo, pode não ter - destacou Pedrinho em entrevista ao canal "BTB Sports" no YouTube.

As negociações começaram na última quarta-feira (30). A pedida inicial do estafe de Fernando Diniz foi considera dentro dos padrões dos principais técnicos do país. Do lado vascaíno, o discurso é de responsabilidade financeira. Ou seja, o cruzmaltino não deve fazer nenhuma “loucura financeira” para fechar a contratação e deixou isso claro durante as negociações.

continua após a publicidade

No entanto, segundo apuração do “GE”, a questão salarial não deve ser um problema para selar a negociação. Diniz sabe que, para comandar o Vasco, teria que deixar de lado altos valores, em relação ao mercado de técnicos atual.

Boa relação com Pedrinho é favorável

Fernando Diniz tem interesse em comandar o Vasco pela boa relação com Pedrinho e pelo sentimento de dívida, gerado pela primeira passagem em São Januário. Na ocasião, o comandante não garantiu o acesso para a primeira divisão e deixou o clube após disputar 12 partidas, com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.

continua após a publicidade

Diniz tem adotado cautela na escolha do próximo trabalho como técnico. Ele pretende trabalhar ao lado de um dirigente com quem tenha uma boa relação e que acredite em sua filosofia de trabalho, como Pedrinho, fã assumido do treinador.

Por esses motivos, entende-se que haverá um desfecho positivo nos próximos dias. O Vasco, agora assumidamente, quer Fernando Diniz, e o treinador tem interesse em assumir o comando do time.