Mateus Carvalho não será o único jogador do Vasco a ser observado por scouts de clubes europeus e da Major League Soccer (MLS), liga de futebol dos Estados Unidos. Os representantes também estarão em São Januário acompanhar o lateral-esquerdo Lucas Piton. A informação foi publicada primeiramente pelo canal "Atenção, Vascaínos!" e confirmada pelo Lance!.

Não é de hoje que Piton despertou interesse de equipes da Europa. Times da Espanha, Inglaterra, Itália e Portugal chegaram a buscar informações sobre o lateral-esquerdo, que tem passaporte europeu, na última janela de transferências.

No caso da MLS, os clubes pretendem investir mais no Vasco. As equipes contam com os exemplos de Gabriel Pec e Luca Orellano. A dupla concorreu ao prêmio de melhor contratação da temporada ao lado de Suárez. A cria cruz-maltina venceu a disputa.

Lucas Piton foi uma das primeiras contratações do Vasco na "Era SAF" (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Chegada de Piton ao Vasco

Lucas Piton chegou ao Vasco em dezembro de 2022. O lateral-esquerdo foi uma das primeiras contratações do Cruz-Maltino na "Era SAF".

O Vasco pagou cerca de 3 milhões de euros (R$ 16,6 milhões na época) ao Corinthians por 60% dos direitos econômicos do jogador. Piton foi revelado nas categorias de base do Timão e estreou entre os profissionais em 2019.

Ao todo, Lucas Piton fez 97 jogos com a camisa do Vasco. Em 2024, o lateral-esquerdo faz a temporada mais artilheira na carreira, com seis gols. O jogador também pode ultrapassar o número de assistências, que até agora são sete, e fazer o "ano mais garçom".