Clubes estrangeiros monitoram volante do Vasco

Clubes estrangeiros monitoram a situação de Mateus Carvalho, volante do Vasco. Segundo informações apuradas pelo Lance!, scouts de times da Europa e da Major League Soccer (MLS), a liga de futebol dos Estados Unidos, estão observando o jogador.

Além disso, os scouts devem comparecer a São Januário nesta quinta-feira (21). Na ocasião, o Vasco enfrenta o Internacional pelo Campeonato Brasileiro.

Mateus Carvalho chegou ao Vasco em 2023, cedido por empréstimo junto ao Náutico. A contratação do volante foi cercada de desconfiança. Inclusive, o jogador não recebeu tantas oportunidades neste mesmo ano.

Conhecido como “Cocão”, Matheus Carvalho começou a deslanchar somente nesta temporada. Foi dos pés do volante que saiu o gol que garantiu a primeira vitória do Vasco no Brasileirão, contra o Grêmio, na primeira rodada. Hoje, o volante é uma das peças fundamentais no meio-campo ao lado de Hugo Moura.

Mateus Carvalho e Payet comemoram gol do Vasco contra o Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Cocão tem 55 jogos com a camisa do Vasco, marcou dois gols e deu duas assistências. Em 2024, o volante esteve em campo em 46 partidas das 56 disputadas pelo Cruz-Maltino.

Após a pausa da Data Fifa, o Vasco volta a entrar em campo para enfrentar o Internacional. A bola rola às 20h (de Brasília) desta quinta-feira (20), em São Januário. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.