Clube paraguaio busca tirar Vegetti do Vasco
Jogador argentino foi artilheiro do Vasco e do Brasil em 2025
O Cerro Porteño, do Paraguai, tenta a contratação do atacante Pablo Vegetti, do Vasco, para a próxima temporada. Artilheiro do clube carioca e do futebol brasileiro em 2025, o argentino terminou o ano como opção no banco de reservas do Gigante da Colina e nesta janela de transferências entrou no radar da equipe paraguaia.
O interesse parte de um pedido do técnico Jorge Bava, atual comandante do Cerro Porteño. O diretor de futebol do clube, Enrique Biedermann, confirmou as conversas em entrevista ao vivo ao canal ABC Deportes, nesta quinta-feira (8), e reconheceu a complexidade da negociação.
— O interesse por Pablo Vegetti é real. Vai ser uma negociação difícil porque é um ídolo do Vasco. Estamos em conversas, mas é uma negociação complicada. Difícil, mas não impossível — afirmou o dirigente.
Vegetti tem contrato com o Vasco até o fim de 2026. Contratado em meados de 2023, o atacante soma 140 partidas pelo clube, com 60 gols marcados e sete assistências. O Cruzmaltino, inclusive, tornou-se o time pelo qual o argentino mais atuou na carreira, superando o Belgrano, onde disputou 123 jogos.
