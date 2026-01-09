Nuno Moreira, do Vasco, elege melhor técnico que trabalhou na carreira
Jogador de 26 anos elegeu Filipe Çelikkaya, que o treinou durante a passagem pelo time B do Sporting
O atacante Nuno Moreira, destaque do Vasco, revelou quem foi o melhor técnico que trabalhou durante a carreira. Em entrevista ao podcast da Liga Portugal, o jogador elegeu Filipe Çelikkaya, que o treinou durante a passagem pelo time B do Sporting, de Portugal, clube em que foi revelado.
— O último treinador que tive no Sporting, o Mister (Filipe) Çelikkaya, foi alguém que me fez apaixonar pelo jogo e a parte tática. Acho que ele foi determinante para eu conseguir jogar bem e no que estou vivendo hoje — disse Nuno Moreira.
Natural de Espinho, cidade portuguesa do distrito de Aveiro, Nuno Moreira foi revelado pelo Sporting. Apesar de passar por quase todas as divisões dos juniores do clube português, ele teve pouco espaço no time principal.
Em 2021 foi emprestado ao Vizela, também de Portugal. Após se destacar, foi comprado. Por lá, o atacante marcou cinco gols e deu nove assistências em 86 jogos. Posteriormente, foi negociado com o Casa Pia, último clube antes de se transferir ao Vasco.
Nuno Moreira pelo Vasco
Nuno Moreira chegou ao Vasco em fevereiro de 2025 e se consolidou como um dos principais nomes do elenco. Em 2025, o atacante somou onze gols e sete assistências, totalizando 18 participações em gols. Desde que passou a defender o Cruz-Maltino, foi titular em 54 dos 56 jogos em que atuou, entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Carioca.
Além dos bons números, se mostrou um jogador decisivo nos clássicos, tendo marcado contra todos os rivais cariocas. São três gols, um contra cada, sendo o mais decisivo o contra o Botafogo, que empatou o jogo de volta da Copa do Brasil, levando a disputa para os pênaltis e ajudando o Vasco a se classificar para as semifinais — em que volta a enfrentar o Tricolor. Nuno Moreira também foi o autor do gol do Cruz-Maltino na final da Copa do Brasil.
