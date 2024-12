Saiba quanto os gols de Gabriel Pec renderam ao Vasco em 2024

Gabriel Pec terminou o ano sendo idolatrado nos Estados Unidos. Vendido pelo Vasco em janeiro, o atacante fez a melhor temporada em toda a carreira e ainda rendeu uma quantia milionária aos cofres do ano.

Ao todo, Pec marcou 21 gols em 2024 pelo LA Galaxy. Por contrato, o clube norte-americano terá que pagar 10 mil dólares (R$ 60,6 mil na cotação atual) por cada vez que o atacante balançou a rede. Com isso, o Vasco vai receber cerca de R$ 1,2 milhão.

A cláusula é válida até o 50º gol de Gabriel Pec com a camisa do LA Galaxy. Além da veia artilheira, o atacante também mostrou ser um grande garçom, com 15 assistências.

A grande temporada fez Pec ser coroado como a contratação do ano da Major League Soccer (MLS), a liga de futebol dos Estados Unidos. O atacante revelado pelo Vasco fez um ano mais participativo que Lionel Messi. São 19 gols e 15 assistências contra 21 gols e 11 assistências do astro argentino.

Saída do Vasco rumo ao LA Galaxy

Gabriel Pec foi vendido pelo Vasco em janeiro por 10 milhões de dólares (R$ 50 milhões na época). Ao todo, o atacante fez 26 gols e deu 14 assistências em 179 pelo Cruz-Maltino.

