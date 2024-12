O Vasco fechou a temporada de maneira 'ok'. A principal lição que o Cruz-Maltino tem que tirar de 2024 é de que o clube não pode se contentar com pouco, que foram justamente as conquistas para o ano de 2025.

O ano começou cercado de expectativa, tendo em vista que o Vasco tinha uma espinha dorsal sólida. Chegaram reforços, que pouco corresponderam em campo. Alguns deles sequer engrenaram. Somado a isso, uma melancólica eliminação na semifinal do Carioca.

No Campeonato Brasileiro, sete derrotas em 10 jogos nas primeiras rodadas. Jogos em que o Vasco perdeu ainda sob controle da 777 Partners e no início da gestão de Pedrinho, que acertou em manter Rafael Paiva.

O Vasco se recuperou e engatou uma boa sequência de vitórias com o interino, que depois se transformou em efetivo. Porém, nunca oficializado publicamente.

Rafael Paiva teve méritos por fazer o Vasco conquistar vitórias importantes e quebrar diversos jejuns. Um deles foi chegar à semifinal da Copa do Brasil após 13 anos. Em meio a isso tudo, o retorno de Coutinho e um planejamento fraco feito pelo Departamento de Futebol na janela de transferências do meio do ano.

Por outro lado, Rafael Paiva também teve parcela de culpa pelo Vasco terminar a temporada pensando que poderia ir além. Com uma vaga na Libertadores, por exemplo. O técnico abraçou convicções que custaram o cargo.

Nos últimos três jogos, as mudanças de Felipe surtiram efeito e o Vasco voltou a praticar futebol. Um sopro de esperança para começar minimamente o próximo ano.

O Vasco termina a temporada e dá uma sensação de alívio. Reforços caseiros como Adson, David e Estrella estarão à disposição para 2025. Além disso, a pré-temporada também fará com que jogadores como Coutinho e Paulinho comecem o ano mais fortes.

Há muito que ser mudado. A prioridade máxima é a contratação de um técnico. Além disso, para 2025, o Vasco precisa ser criativo para se reforçar com qualidade, tendo em vista que o clube não conta com um investidor, até o momento.