No último domingo (8), o Vasco venceu o Sportivo Luqueño por 5 a 2, em Luque, no Paraguai, e conquistou o tetracampeonato da Libertadores de futebol de areia. Após cinco anos, a taça da competição sul-americana retornou ao Brasil. O último clube brasileiro a conquistar o torneio foi justamente a equipe cruz-maltina, em 2019.

Como foi o jogo

O duelo foi quente do primeiro ao último minuto. O Vasco abriu 2 a 0, logo na primeira etapa, e os paraguaios diminuíram no finalzinho. Na segunda etapa, o terceiro gol do Cruz-Maltino saiu e o time segurou o resultado até o fim. No último tempo, a porteira abriu e o Vasco fez mais dois gols. Mesmo perdendo por quatro gols, o Sportivo Luqueño fez mais um. Por fim, os paraguaios não conseguiram uma remontada e o placar permaneceu 5 a 2, até o fim.

O destaque da final foi o camisa 10, Mauricinho. O jogador marcou 2 gols e foi fundamental para o grande desempenha da equipe carioca.

Vasco vence o Sportivo Luqueño por 5 a 2 e conquista a Libertadores de futebol de areia (Foto: Flickr/Conmebol)

