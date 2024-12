Martelo batido. O Olímpia, do Paraguai, não exercerá a opção de compra de Manuel Capasso, jogador que pertence ao Vasco. No entanto, mesmo com a volta do empréstimo, o zagueiro argentino tem o futuro incerto no Cruz-Maltino.

Segundo as informações apuradas pelo Lance!, o Vasco acredita que negociar Capasso em definitivo seja o melhor caminho. Com isso, a tendência é que o zagueiro argentino seja vendido e não aproveitado pelo Gigante da Colina.

No final de novembro, o Olímpia havia demonstrado a intenção de adquirir o jogador em definitivo, mas lidava com problemas financeiros. O Vasco, por sua vez, fora comunicado extraoficialmente. Contudo, a negociação não avançou e, por isso, o zagueiro retornará ao Cruz-Maltino.

Capasso foi um dos destaques nesta temporada, que culminou com o 47º título do Olímpia no campeonato paraguaio. O zagueiro marcou cinco gols e deu duas assistências em 30 jogos. Destas partidas, o jogador foi titular em 29 das 47 oportunidades.

Passagem de Capasso pelo Vasco

Manuel Capasso chegou em 2023 cercado de expectativa. No entanto, o zagueiro não engrenou com a camisa do Vasco. Em 2023, o jogador foi pouco aproveitado, fez 14 jogos pelo Cruz-Maltino e marcou um gol.

Já nesta temporada, Ramón Díaz não levou Capasso para a pré-temporada no Uruguai. O zagueiro ficou com o time alternativo do Vasco para o início do Campeonato Carioca. O jogador esteve em campo em duas partidas e marcou um gol. Na comemoração, o argentino pediu silêncio para a torcida.

