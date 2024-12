Envelhece igual vinho? Aos 36 anos, Vegetti confirmou pelo Vasco, em 2024, que o ditado é real e fez a melhor temporada de toda a carreira. Este foi o segundo ano do atacante argentino vestindo a camisa cruz-maltina.

Dos 61 jogos do Vasco na temporada, Vegetti esteve ausente em apenas sete. O "Pirata" só perde para Léo Jardim, que ficou de fora em três partidas.

O ano de 2024 foi disparado o que Vegetti mais esteve em campo. Em 2021, o atacante disputou 38 jogos pelo Belgrano, da Argentina. O argentino também se superou na artilharia pessoal e como garçom. Ao todo, foram 23 gols e três assistências.

Vegetti também foi coroado como artilheiro do Vasco na Copa do Brasil. Ao todo foram seis gols. Por pouco também não dividiu a artilharia do Campeonato Brasileiro ao lado de Yuri Alberto e Alerrando. O atacante do Vasco balançou as redes em 12 oportunidades, enquanto os adversários em 15.

No que depender de Vegetti, a história do atacante no Vasco não vai parar por aí. Em diversas ocasiões, o argentino declarou que quer conquistar títulos pelo Cruz-Maltino para se tornar um ídolo e também encerrar a carreira no clube.

- O Vasco é um clube muito imenso, é muito grande, tem uma torcida de milhões e milhões de torcedores, então temos que brindá-los com título, por coisas maiores - disse Vegetti após a partida contra o Cuiabá.

Vegetti garantiu a vitória do Vasco sobre o Cuiabá

