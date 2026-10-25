Vitória sobre o Corinthians muda cenário do Vasco na luta contra o rebaixamento; veja números
Cruz-Maltino reduz sua probabilidade de queda de 10,3% para 3,1%
A vitória do Vasco sobre o Corinthians por 3 a 2, de virada, em São Januário, alterou o cenário da luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Depois de conquistar três pontos em um confronto direto, o Cruz-Maltino viu sua probabilidade de queda cair de 10,3% para 3,1%, de acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.
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O resultado representa uma mudança importante para a equipe carioca na reta final da competição. Além de somar pontos diante de um adversário que também luta para se afastar da parte inferior da tabela, o Vasco ganhou fôlego na disputa pela permanência na Série A.
O Corinthians, por outro lado, teve um movimento contrário. A probabilidade de rebaixamento do clube paulista subiu de 43,1% para 62,3% após o revés em São Januário. O resultado aumentou a pressão sobre a equipe na briga contra a queda.
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Vasco diminui risco de rebaixamento após vitória
Antes da partida, o Vasco aparecia com 10,3% de probabilidade de rebaixamento. Com a vitória por 3 a 2, o índice passou para 3,1%, uma redução de 7,2 pontos percentuais. O triunfo ganha ainda mais relevância pelo contexto do confronto. O time carioca saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada diante de sua torcida e conquistou três pontos em um duelo contra um concorrente direto na parte de baixo da classificação.
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Corinthians e Internacional veem cenário mudar
Entre os clubes que tiveram aumento na probabilidade de rebaixamento, o Corinthians apresentou a maior variação entre os principais concorrentes diretos. O índice subiu de 43,1% para 62,3%, enquanto o Internacional teve uma redução de 57,7% para 32,4%.
O Grêmio também registrou aumento, passando de 76,7% para 81,5%. Já o Remo teve a probabilidade de queda elevada de 98,2% para 99,45%, enquanto a Chapecoense permaneceu próxima da certeza estatística de rebaixamento, com 99,96%, ante 99,99% anteriormente.
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Outros clubes também apresentaram mudanças. O Mirassol passou de 7% para 12,2%, e o Vitória subiu de 4,6% para 5%. Botafogo e Coritiba tiveram aumentos menores, enquanto o Red Bull Bragantino também registrou alta, de 0,10% para 0,20%. O São Paulo, por sua vez, viu o índice cair de 0,033% para 0,007%.
Probabilidade de rebaixamento no Brasileirão
Confira os índices antes e depois da atualização das projeções:
- Chapecoense: 99,96% (antes, 99,99%)
- Remo: 99,45% (antes, 98,2%)
- Grêmio: 81,5% (antes, 76,7%)
- Corinthians: 62,3% (antes, 43,1%)
- Internacional: 32,4% (antes, 57,7%)
- Mirassol: 12,2% (antes, 7%)
- Vitória: 5% (antes, 4,6%)
- Vasco: 3,1% (antes, 10,3%)
- Botafogo: 2,1% (antes, 0,93%)
- Coritiba: 1,9% (antes, 1,5%)
- Red Bull Bragantino: 0,20% (antes, 0,10%)
- São Paulo: 0,007% (antes, 0,033%)
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