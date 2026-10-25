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Vitória sobre o Corinthians muda cenário do Vasco na luta contra o rebaixamento; veja números

Cruz-Maltino reduz sua probabilidade de queda de 10,3% para 3,1%

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 17:56
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Marino celebra seus primeiros gols pelo Vasco da Gama.
Marino celebra seus primeiros gols pelo Vasco (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

A vitória do Vasco sobre o Corinthians por 3 a 2, de virada, em São Januário, alterou o cenário da luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Depois de conquistar três pontos em um confronto direto, o Cruz-Maltino viu sua probabilidade de queda cair de 10,3% para 3,1%, de acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.

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O resultado representa uma mudança importante para a equipe carioca na reta final da competição. Além de somar pontos diante de um adversário que também luta para se afastar da parte inferior da tabela, o Vasco ganhou fôlego na disputa pela permanência na Série A.

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O Corinthians, por outro lado, teve um movimento contrário. A probabilidade de rebaixamento do clube paulista subiu de 43,1% para 62,3% após o revés em São Januário. O resultado aumentou a pressão sobre a equipe na briga contra a queda.

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Vasco diminui risco de rebaixamento após vitória

Antes da partida, o Vasco aparecia com 10,3% de probabilidade de rebaixamento. Com a vitória por 3 a 2, o índice passou para 3,1%, uma redução de 7,2 pontos percentuais. O triunfo ganha ainda mais relevância pelo contexto do confronto. O time carioca saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada diante de sua torcida e conquistou três pontos em um duelo contra um concorrente direto na parte de baixo da classificação.

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Bruno Duarte e Gustavo Henrique em ação no duelo entre Vasco e Corinthians
Bruno Duarte e Gustavo Henrique em ação no duelo entre Vasco e Corinthians (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Corinthians e Internacional veem cenário mudar

Entre os clubes que tiveram aumento na probabilidade de rebaixamento, o Corinthians apresentou a maior variação entre os principais concorrentes diretos. O índice subiu de 43,1% para 62,3%, enquanto o Internacional teve uma redução de 57,7% para 32,4%.

O Grêmio também registrou aumento, passando de 76,7% para 81,5%. Já o Remo teve a probabilidade de queda elevada de 98,2% para 99,45%, enquanto a Chapecoense permaneceu próxima da certeza estatística de rebaixamento, com 99,96%, ante 99,99% anteriormente.

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Outros clubes também apresentaram mudanças. O Mirassol passou de 7% para 12,2%, e o Vitória subiu de 4,6% para 5%. Botafogo e Coritiba tiveram aumentos menores, enquanto o Red Bull Bragantino também registrou alta, de 0,10% para 0,20%. O São Paulo, por sua vez, viu o índice cair de 0,033% para 0,007%.

Probabilidade de rebaixamento no Brasileirão

Confira os índices antes e depois da atualização das projeções:

  1. Chapecoense: 99,96% (antes, 99,99%)
  2. Remo: 99,45% (antes, 98,2%)
  3. Grêmio: 81,5% (antes, 76,7%)
  4. Corinthians: 62,3% (antes, 43,1%)
  5. Internacional: 32,4% (antes, 57,7%)
  6. Mirassol: 12,2% (antes, 7%)
  7. Vitória: 5% (antes, 4,6%)
  8. Vasco: 3,1% (antes, 10,3%)
  9. Botafogo: 2,1% (antes, 0,93%)
  10. Coritiba: 1,9% (antes, 1,5%)
  11. Red Bull Bragantino: 0,20% (antes, 0,10%)
  12. São Paulo: 0,007% (antes, 0,033%)

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