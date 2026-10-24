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Em busca de revanche, Vasco enfrenta Corinthians para melhorar retrospecto contra rival

Cruz-Maltino tenta superar lembrança da final da Copa do Brasil de 2025

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 14:05
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Thiago Mendes, do Vasco, na semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, no Maracanã (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/Agif/Folhapress)
Thiago Mendes, do Vasco, na semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, no Maracanã (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/Agif/Folhapress)

O Vasco enfrenta o Corinthians neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da importância do confronto direto na luta para se afastar da zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino busca uma revanche após perder a final da Copa do Brasil para o clube paulista no ano passado.

➡️ Vasco x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

Na decisão, o Vasco empatou sem gols na Neo Química Arena, mas perdeu por 2 a 1 no Maracanã e terminou com o vice-campeonato. Agora, a equipe carioca tenta dar uma resposta diante da torcida e melhorar o retrospecto recente contra o rival.

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Maracanã antes da final da Copa do Brasil de 2025
Maracanã antes da final da Copa do Brasil de 2025 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O histórico dos últimos 20 confrontos mostra ampla vantagem corintiana. Nesse período, o Timão venceu 12 vezes, houve sete empates e o Vasco conquistou apenas uma vitória.

O único triunfo cruz-maltino nesse recorte aconteceu em 10 de julho de 2024, pela 16ª rodada do Brasileirão. Em São Januário, o Vasco venceu por 2 a 0, com gols de Lucas Piton e Juan Sforza, e encerrou um jejum que durava desde outubro de 2010.

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VASCO X CORINTHIANS
BRASILEIRÃO - 32ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 24 de outubro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: RecordTV (TV aberta), Cazé TV (Streamig) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR:  Caio Max Augusto Vieira (GO)

Provável escalação do Vasco

 Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia (Gabriel Pereira), Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Colidio,Andrés Gómez e Bruno Duarte (Brenner)

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Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Anglieri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard (Kaio César), Vitinho e Yuri Alberto.

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