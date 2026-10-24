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Pedro Emanuel projeta Vasco x Flamengo: 'Objetivos diferentes'

Cruz-Maltino venceu o Corinthians em jogo de viradas em São Januário

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 21:53
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Treinador em coletiva de imprensa Vasco x Corinthians, diante de um microfone, com garrafas de água e backdrop com logos
Pedro Emanuel em coletiva após Vasco x Corinthians pelo Brasileirão (Foto: Reprodução/VascoTV)

Neste sábado (24), o Vasco venceu o Corinthians por 3 a 2 em um jogo de viradas em São Januário pela 32ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Cruz-Maltino pulou para a 13ª posição na tabela e, agora, direciona as atenções para o clássico contra o Flamengo nesta quinta-feira (29), como o próximo compromisso na competição. Após a vitória deste sábado, o técnico Pedro Emanuel comentou as expectativas do Cruz-Maltino para o duelo.

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O treinador português reconheceu as diferenças entre as equipes e os objetivos diferentes no momento da temporada. Ainda assim, Pedro Emanuel exaltou a capacidade do elenco cruz-maltino e relembrou a semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors.

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— Desde quando cheguei, o nosso objetivo enquanto equipe técnica era termos um time competitivo, que disputasse jogos contra qualquer equipe. Nós olhamos para o Flamengo e sabemos que está com objetivos diferentes dos nossos (...). Sabemos que é um rival da nossa cidade, mas, neste momento, honestamente e sinceramente, acho que temos que ver bem quais são as dimensões dos dois clubes, não em termos de torcida ou história, mas em termos do momento atual de cada uma delas. Acho que, nesse aspecto, sou bastante racional; tenho noção do que vamos enfrentar. Sabemos que é um adversário de muita qualidade e que está lutando para ser campeão. Mesmo com tudo, vamos tentar nos preparar da melhor maneira para podermos ser competitivos e disputarmos, tal como fizemos com o Boca, que é um gigante da América do Sul.

Brasileirão em São Januário: Vasco da Gama x Corinthians, carrinho próximo à bola rosa.
Marino Hinestroza marcou dois gols que deram a vitória ao Vasco contra o Corinthians (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X CORINTHIANS
BRASILEIRÃO - 32ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 24 de outubro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
⚽ Gols: Puma Rodríguez (34'1T), Gustavo Henrique (04'2T) e Matheus Bidu (11'2T), Marino Hinestroza (43'2T) , Marino Hinestroza (45'2T)
Cartões amarelos: Garro (Corinthians), Angileri (Corinthians)

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ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Santiago Sosa (Brenner), Thiago Mendes e Alan Lescano; Colidio, Andrés Gómez (Marino Hinestroza) e Bruno Duarte (David).

CORINTHIANS (Técnico: Seedorf)
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Anglieri; André, Breno Bidon (Charles) e Rodrigo Garro (Allan); Matheus Bidu (Lingard), Dieguinho (Kaio César) e Yuri Alberto (Gui Negão).

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