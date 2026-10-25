Puma Rodríguez é o artilheiro do Vasco em 2026, com nove gols marcados em 46 partidas. O número chama atenção pela posição do uruguaio, que atua como lateral-direito, e pelo fato de não ser titular absoluto da equipe. A marca, porém, abre espaço para duas interpretações: a capacidade do jogador de aparecer na área e finalizar ou as dificuldades dos atacantes cruz-maltinos para balançar as redes ao longo da temporada.

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O lateral voltou a mostrar sua importância ofensiva na vitória por 3 a 2 sobre o Corinthians, neste sábado, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Titular em razão da condição física de Paulo Henrique, Puma abriu o placar e ajudou o Vasco a conquistar três pontos importantes na competição.

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Na última terça-feira (20), o uruguaio também marcou contra o Boca Juniors, no Maracanã. Acionado no segundo tempo, balançou as redes na derrota por 3 a 1 que eliminou o Cruz-Maltino da Copa Sul-Americana. Além dos nove gols, Puma soma sete assistências na temporada.

Artilharia de Puma expõe dois lados do ataque do Vasco

A liderança de um lateral na artilharia do Vasco chama atenção para a produção ofensiva da equipe, principalmente no primeiro semestre, quando os atacantes tiveram dificuldades para marcar gols. Ao mesmo tempo, os números de Puma não podem ser explicados apenas pelo desempenho dos companheiros de setor: o jogador também demonstra qualidade na finalização e facilidade para aproveitar oportunidades.

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Embora tenha atuado mais adiantado em alguns momentos, inclusive como ponta, Puma costuma exercer a função de lateral-direito. A capacidade de aparecer em zonas de finalização, mesmo partindo de uma posição mais recuada, ajuda a entender como o uruguaio alcançou a marca de nove gols na temporada.

Puma Rodríguez na partida entre Vasco x Atheltico-PR (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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O próprio jogador já falou sobre a relação com o setor ofensivo. Após marcar o gol de empate na virada sobre o São Paulo, ainda no primeiro turno do Brasileirão, Puma relembrou que começou a jogar futebol no ataque antes de assumir uma função defensiva.

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— Eu, quando criança, jogava como atacante, depois fui para trás e não pensei em jogar mais para a frente, sempre fui lateral.

A declaração ajuda a contextualizar a presença do uruguaio entre os principais goleadores do elenco. Mesmo na lateral direita, ele mantém características de quem já esteve acostumado a atuar mais perto do gol adversário.

Depois da classificação para a final da Copa do Brasil de 2025, o ex-treinador do Vasco, Fernando Diniz, também já havia destacado esse aspecto do jogo do defensor.

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- É um cara que tem um carisma com o gol, embora seja lateral, quase como se fosse atacante. É um lateral artilheiro - afirmou o técnico.

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Puma Rodríguez está no Vasco desde 2023

Puma é um dos jogadores há mais tempo no elenco atual do Vasco. O uruguaio chegou a São Januário em janeiro de 2023, como um dos primeiros reforços da gestão da 777 Partners, antiga investidora da SAF cruz-maltina.

Desde então, permaneceu no clube durante diferentes mudanças no elenco. Em 2026, os números ofensivos colocaram o lateral no topo da artilharia vascaína, à frente dos jogadores que atuam habitualmente no ataque.

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