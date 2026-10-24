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Vasco x Flamengo: ingressos à venda. Vascaínos terão 90% do estádio

Clássico será no Estádio Nilton Santos, com torcida vascaína ocupando mais de 80% da capacidade

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 17:29
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O Vasco iniciou, neste sábado, a venda de ingressos para o confronto contra o Flamengo, marcado para quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube definiu a divisão do público em 90% para a torcida vascaína e 10% para os flamenguistas.

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O jogo entre Vasco e Flamengo será realizado no Nilton Santos, conforme confirmado na tabela oficial da CBF. A torcida do Vasco terá acesso aos setores Norte, Oeste e Leste, que somam mais de 80% da capacidade do estádio, enquanto os torcedores do Flamengo ficarão concentrados no Setor Sul.

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O Flamengo não concorda com essa divisão e deve recorrer às instâncias legais para tentar transferir o clássico para o Maracanã, buscando uma distribuição igualitária do público. O Vasco, por sua vez, optou pelo Nilton Santos, após não obter autorização da polícia para realizar o jogo em São Januário, seu estádio, devido a questões de segurança.

O clube carioca havia solicitado a realização da partida em São Januário, mas a polícia não liberou o local, mesmo após o aumento da capacidade de 21 mil para 25 mil pessoas. O Vasco segue empenhado em resolver os requisitos de segurança e espera que, em 2027, possa jogar em sua casa novamente.

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O Vasco formalizou à CBF a escolha do Nilton Santos para o confronto e já iniciou os preparativos logísticos, incluindo contratação de segurança, policiamento e organização do trânsito para o dia da partida.

Anteriormente, o Vasco mantinha um acordo com o Flamengo para mandar os clássicos do Brasileirão no Maracanã, assim como faz com o Fluminense. No entanto, após o clube perceber que o acordo não foi respeitado em jogos anteriores contra Vitória, Santa Fé e Boca Juniors, o Vasco decidiu não favorecer o Flamengo com mais uma partida no Maracanã.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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