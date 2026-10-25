Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vasco dá a resposta que a torcida queria em sua vitória mais importante no Brasileirão

Cruz-Maltinou reagiu com triunfo sobre o Corinthians após eliminação na Sula

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 07:00
Favorite o Lance! no Google
Puma Rodríguez comemora o gol sobre o Corinthians
Puma Rodríguez comemora o gol sobre o Corinthians (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

A vitória do Vasco sobre o Corinthians foi exatamente a resposta que a torcida cruz-maltina esperava após a dolorosa eliminação na Sul-Americana. A principal preocupação era saber como a equipe reagiria ao baque sofrido diante do Boca Juniors. E a resposta não poderia ter sido melhor: com entrega, poder de reação e dois gols de Marino, o Gigante da Colina conquistou um triunfo fundamental que praticamente sacramenta sua permanência na Série A em 2027.

O Vasco começou melhor, dominou o primeiro tempo, abriu o placar e teve oportunidades para ampliar a vantagem e encaminhar a vitória ainda nos 45 minutos iniciais. No entanto, o Corinthians reagiu na segunda etapa e conseguiu a virada, silenciando São Januário e aumentando a apreensão nas arquibancadas.

continua após a publicidade

➡️ Pedro Emanuel projeta Vasco x Flamengo: 'Objetivos diferentes

Com o resultado parcial, o cenário era preocupante. O Corinthians ultrapassava o Vasco na tabela, deixando o time carioca na primeira posição fora da zona de rebaixamento. A pressão aumentava, e a equipe precisava mostrar forças para evitar que mais uma frustração marcasse a temporada.

Foi então que o Vasco reagiu. Na base da pressão e do apoio da torcida, Marino marcou seu primeiro gol com a camisa cruz-maltina e devolveu a esperança a São Januário. O empate já era visto como um resultado importante diante das circunstâncias, principalmente por impedir que um concorrente direto somasse três pontos.

continua após a publicidade
Brasileirão em São Januário: Vasco da Gama x Corinthians, carrinho próximo à bola rosa.
Marino Hinestroza marcou dois gols que deram a vitória ao Vasco contra o Corinthians (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Mas o Vasco queria mais. E Marino também. Com seu segundo gol na partida, o atacante virou o herói da noite, explodindo as arquibancadas e transformando a tensão em festa. O time conquistou uma vitória que representa uma resposta emocional e esportiva após o duro golpe na competição continental.

O triunfo leva o Vasco aos 38 pontos, com sete jogos restantes no Brasileirão, e dá à equipe um respiro importante na luta contra o rebaixamento. Embora a permanência ainda não esteja matematicamente garantida, o resultado aumenta a margem de segurança e oferece mais tranquilidade para a reta final da competição.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Agora, Pedro Emanuel e seus comandados podem dividir as atenções com um pouco mais de confiança, sem deixar de lado a importância de somar os pontos necessários no campeonato nacional.

Se a eliminação na Sul-Americana deixou dúvidas sobre a capacidade de reação do elenco, a vitória sobre o Corinthians trouxe uma resposta convincente. Em uma noite de tensão, superação e explosão nas arquibancadas, o Vasco mostrou que ainda tem forças para transformar uma temporada turbulenta em uma reta final de afirmação. A torcida cruz-maltina precisava ver que o time não se abalaria. E o Vasco entregou exatamente isso.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Marino Hinestroza comemorando gol da virada do Vasco

Vasco

Marino transforma frustração em combustível em volta por cima no Vasco

Há 3 horas
Marino, jogador, em coletiva de imprensa, cercado por repórteres e microfones.

Vasco

Marino destaca reação do Vasco após eliminação: 'A gente fez um suco de raiva'

Há 8 horas
Treinador em coletiva de imprensa Vasco x Corinthians, diante de um microfone, com garrafas de água e backdrop com logos

Vasco

Pedro Emanuel projeta Vasco x Flamengo: 'Objetivos diferentes'

Há 9 horas
Marino Hinestroza comemorando gol da virada do Vasco

Futebol Nacional

Veja gols em Vasco x Corinthians: Marino Hinestroza vira a partida no fim

Há 11 horas
O técnico Pedro Emanuel aplaude o Vasco na derrota para o Boca

Vasco

Vasco está escalado para enfrentar o Corinthians; veja o time titular

Há 13 horas
Torcida do Vasco no Maraca (Foto: Rafael Ribeiro/ Vasco)

Futebol Nacional

Vasco x Flamengo: vascaínos terão 90% dos ingressos à venda no clássico

Há 13 horas
Mais LANCE!
Marino, jogador do Vasco, em ação durante Vasco x Corinthians pelo Brasileirão

Marino brilha no fim, e Vasco vence Corinthians de virada no Brasileirão

Leandrinho em campo, jogador de uniforme branco com detalhes vermelhos, driblando a bola.

Ex-Vasco, Leandrinho brilha no Sharjah e avança em mata-mata

Thiago Mendes, do Vasco, na semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, no Maracanã (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/Agif/Folhapress)

Em busca de revanche, Vasco enfrenta Corinthians para melhorar retrospecto contra rival

Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Boca Juniors

Vasco pode ter mudanças para enfrentar o Corinthians; veja a provável escalação

Andrés Gómez em lance com Bidon em Corinthians x Vasco

Inteligência artificial aponta vencedor em Vasco x Corinthians no Brasileirão

Breno Bidon, do Corinthians, e Thiago Mendes, do Vasco, disputam a boal na partida entre as equipes no primeiro turno do Brasileirão

Após queda na Sul-Americana, Vasco faz confronto direto com Corinthians em crise

Mario Junqueira Vasco Durante Entrevista com Microfones.

Mário Junqueira, sócio de Lamacchia, projeta nova fase do Vasco: 'É o maior projeto'

Marcos Lamacchia ao lado de Admar Lopes e Felipe Loureiro

Venda da SAF do Vasco: veja os próximos passos após aprovação dos sócios

Pedrinho, ex-Jogador do Vasco, Fala em Evento de Venda.

Pedrinho, presidente do Vasco, fala após transferência da SAF: 'Maior potencial no Brasil'

Marcos Lamacchia, candidato a novo investidor da SAF do Vasco, antes da partida contra o Cruzeiro, em São Januário

Sócios do Vasco aprovam transferência da SAF para Lamacchia

Brasileirão Série A 2026 - Vasco x Corinthians

Vasco x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

Alan Vasco, em entrevista, blazer preto, com microfone; fundo com pranchas de surf armazenadas.

Belaciano classifica votação da SAF do Vasco como etapa mais importante, mas alerta para trâmites restantes

Cariocas eliminados competições sul-americanas

Três quedas em três dias: o prejuízo de Vasco, Flamengo e Fluminense