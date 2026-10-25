Vasco dá a resposta que a torcida queria em sua vitória mais importante no Brasileirão

A vitória do Vasco sobre o Corinthians foi exatamente a resposta que a torcida cruz-maltina esperava após a dolorosa eliminação na Sul-Americana. A principal preocupação era saber como a equipe reagiria ao baque sofrido diante do Boca Juniors. E a resposta não poderia ter sido melhor: com entrega, poder de reação e dois gols de Marino, o Gigante da Colina conquistou um triunfo fundamental que praticamente sacramenta sua permanência na Série A em 2027.

O Vasco começou melhor, dominou o primeiro tempo, abriu o placar e teve oportunidades para ampliar a vantagem e encaminhar a vitória ainda nos 45 minutos iniciais. No entanto, o Corinthians reagiu na segunda etapa e conseguiu a virada, silenciando São Januário e aumentando a apreensão nas arquibancadas.

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Com o resultado parcial, o cenário era preocupante. O Corinthians ultrapassava o Vasco na tabela, deixando o time carioca na primeira posição fora da zona de rebaixamento. A pressão aumentava, e a equipe precisava mostrar forças para evitar que mais uma frustração marcasse a temporada.

Foi então que o Vasco reagiu. Na base da pressão e do apoio da torcida, Marino marcou seu primeiro gol com a camisa cruz-maltina e devolveu a esperança a São Januário. O empate já era visto como um resultado importante diante das circunstâncias, principalmente por impedir que um concorrente direto somasse três pontos.

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Marino Hinestroza marcou dois gols que deram a vitória ao Vasco contra o Corinthians (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Mas o Vasco queria mais. E Marino também. Com seu segundo gol na partida, o atacante virou o herói da noite, explodindo as arquibancadas e transformando a tensão em festa. O time conquistou uma vitória que representa uma resposta emocional e esportiva após o duro golpe na competição continental.

O triunfo leva o Vasco aos 38 pontos, com sete jogos restantes no Brasileirão, e dá à equipe um respiro importante na luta contra o rebaixamento. Embora a permanência ainda não esteja matematicamente garantida, o resultado aumenta a margem de segurança e oferece mais tranquilidade para a reta final da competição.

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Agora, Pedro Emanuel e seus comandados podem dividir as atenções com um pouco mais de confiança, sem deixar de lado a importância de somar os pontos necessários no campeonato nacional.

Se a eliminação na Sul-Americana deixou dúvidas sobre a capacidade de reação do elenco, a vitória sobre o Corinthians trouxe uma resposta convincente. Em uma noite de tensão, superação e explosão nas arquibancadas, o Vasco mostrou que ainda tem forças para transformar uma temporada turbulenta em uma reta final de afirmação. A torcida cruz-maltina precisava ver que o time não se abalaria. E o Vasco entregou exatamente isso.

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