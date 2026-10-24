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Vasco está escalado para enfrentar o Corinthians; veja o time titular

Pedro Emanuel tem a volta de Andrés Gómez e Colidio

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 17:38
Atualizado há 57 minutos
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O técnico Pedro Emanuel aplaude o Vasco na derrota para o Boca
Pedro Emanuel, técnico do Vasco, na derrota para o Boca Juniors pela Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

O Vasco está escalado para enfrentar o Corinthians neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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No ataque, Pedro Emanuel conta com os retornos de Facundo Colidio e Andrés Gómez, que não enfrentaram o Boca Juniors. O argentino não estava inscrito na competição continental, enquanto o colombiano cumpriu suspensão após ser expulso na partida de ida, na Argentina.

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Na lateral direita, Puma Rodríguez ganha a vaga de Paulo Henrique, que ainda convive com desconforto após sofrer uma pancada na região do abdômen durante a partida contra o São Paulo. O uruguaio marcou o gol vascaíno na derrota por 3 a 1 para o Boca Juniors, na última terça-feira (20), no Maracanã.

O Vasco inicia a partida com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Colidio, Andrés Gómez e Bruno Duarte.

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Puma em campo pelo Vasco
Puma em campo pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Situação do Vasco no Brasileirão

O Cruz-Maltino chega pressionado para o confronto após a eliminação na Sul-Americana e os tropeços recentes no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a 15ª colocação, com 35 pontos, enquanto o Corinthians aparece em 16º lugar, com 33.

O duelo em São Januário é importante para as duas equipes na luta para se afastar da zona de rebaixamento.

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