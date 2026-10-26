O Vasco inicia uma semana decisiva na reta final da temporada, com dois compromissos importantes em um intervalo de apenas três dias. Na quinta-feira (29), o time enfrenta o Flamengo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Já no domingo (1º), encara o Palmeiras, no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

O cenário na competição nacional deu mais tranquilidade ao Cruz-Maltino. A vitória por 3 a 2 sobre o Corinthians, no último sábado (24), reduziu a probabilidade de rebaixamento de 10,3% para 3,1%, segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Distante da briga pelas primeiras posições, o Vasco vê a Copa do Brasil virar sua prioridade na temporada de 2026.

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O torneio mata-mata representa a principal oportunidade de título da equipe, atual vice-campeã da competição. Diante desse contexto, o técnico Pedro Emanuel terá de avaliar o desgaste do elenco antes de definir a escalação para o clássico contra o Flamengo.

Clássico tem peso para os dois lados

Apesar da proximidade da semifinal, o confronto com o Flamengo está longe de ser um compromisso sem importância. Além da rivalidade histórica entre os clubes, o clássico envolve disputas que ultrapassam as quatro linhas, como os embates institucionais entre os presidentes Pedrinho e Bap em torno de temas como a utilização do Maracanã.

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O Flamengo, por sua vez, lidera o Brasileirão e segue pressionado pelo Palmeiras na disputa pelo título. Eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, o Rubro-Negro tem no campeonato nacional sua única possibilidade de conquistar um troféu nesta reta final de temporada.

Pedrinho já criticou publicamente o presidente do Flamengo (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Diante dos objetivos distintos, o Vasco precisa equilibrar a necessidade de competir no clássico com a preparação para a semifinal. A comissão técnica vai avaliar as condições físicas dos jogadores antes de definir quem terá condições de atuar nos dois compromissos.

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Paulo Henrique pode ser preservado

O elenco será reavaliado nesta segunda-feira (26), no CT Moacyr Barbosa. A partir dos resultados, Pedro Emanuel decidirá a equipe que enfrentará o Flamengo.

Um dos nomes que podem ser preservados é o lateral-direito Paulo Henrique. O jogador ficou no banco de reservas contra o Corinthians após sofrer uma pancada na partida contra o São Paulo, antes do confronto com o Boca Juniors, e ainda convive com dores.

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O bom momento de Puma Rodríguez, que vem contribuindo ofensivamente, também pode pesar na decisão da comissão técnica. A possibilidade de manter o uruguaio entre os titulares permitiria ao Vasco administrar a condição física de Paulo Henrique sem necessariamente alterar a estrutura da equipe.

Puma comemora gol marcado pelo Vasco contra o Corinthians (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Pedro Emanuel destaca desgaste e importância do clássico

Após a vitória sobre o Corinthians, Pedro Emanuel comentou a sequência de jogos e a necessidade de recuperar os atletas. O treinador destacou que o período de descanso será importante tanto para a parte física quanto para a mental.

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— Nós vínhamos de uma sequência grande com grandes jogos e sem tempo para recuperar. Agora vamos ter um espacinho maior, amanhã vamos ter folga, a primeira vez em 23 ou 24 dias. Também precisamos não só de um descanso físico, mas mental para nos prepararmos.

O técnico também ressaltou que o Vasco pretende competir diante de adversários de alto nível, embora reconheça as diferenças de momento entre os clubes. Para ele, o clássico oferece a oportunidade de medir forças com uma das equipes que brigam pelo título brasileiro.

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— Nós olhamos para o Flamengo e sabemos que, neste momento, está a lutar por objetivos diferentes dos nossos, mas esta é uma competição ímpar, diferente. Onde vão ter dois jogos em que temos a possibilidade de bater com os melhores deste campeonato.

Pedro Emanuel em coletiva após Vasco x Corinthians pelo Brasileirão (Foto: Reprodução/VascoTV)

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Pedro Emanuel ainda citou o confronto com o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana, como exemplo da postura que deseja ver no Vasco. Apesar da eliminação, o treinador entende que a equipe mostrou capacidade para competir diante de um adversário de peso.

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— Vamos tentar nos preparar da melhor maneira para sermos competitivos e disputar, tal qual fizemos com o Boca, que é um gigante da América do Sul e com o qual, até o último segundo, estávamos dentro da final.

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Com o clássico pela frente e a semifinal da Copa do Brasil logo depois, o Vasco terá de encontrar o equilíbrio entre administrar o desgaste do elenco e manter a competitividade em uma semana que pode definir os rumos da temporada.

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