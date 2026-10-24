O Vasco venceu o Corinthians de virada por 3 a 2, neste sábado, em São Januário, pelo Brasileirão. O destaque da partida, Marino marcou dois gols, os primeiros dele com a camisa cruz-maltina em 33 jogos. Na saída de campo, o atacante destacou a reação da equipe após a eliminação na Copa Sul-Americana e afirmou que a frustração com a derrota para o Boca Juniors serviu de motivação para buscar a vitória diante da torcida.

— A gente pegou a eliminação, fez um suco e bebeu para hoje. Acho que isso foi gasolina para a gente. A gente precisava dessa vitória e merecia essa vitória no dia de hoje — afirmou Marino.

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O atacante também ressaltou a entrega do grupo e a importância de dar uma resposta aos torcedores depois da queda na competição continental.

— A gente fez um suco de raiva, de desilusão, tristeza. Hoje a gente entregou muito para a torcida e para nós mesmos. A gente demonstrou que esse grupo merece mais do que aquilo que ganhou até agora. A gente vai continuar trabalhando para tentar seguir dando essa alegria para eles — disse.

Marino Hinestroza comemorando gol da virada do Vasco (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

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Além de comemorar os gols, Marino falou sobre o trabalho para melhorar o próprio desempenho. O jogador reconheceu que precisava se dedicar mais e celebrou o resultado do esforço na partida deste sábado.

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— Falei um tempo atrás que ia trabalhar para caralho durante esse momento. Eu sabia que faltava um pouco mais de força, porque sei que tenho muito talento. Não era por causa disso, do talento. Eu sabia que tinha que me esforçar um pouco mais. Hoje meu trabalho, meu esforço, deu frutos e acho que dei um passo importante para mim, para o time e para essa torcida que merece muito — completou.

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