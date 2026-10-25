Marino Hinestroza viveu, em São Januário, a noite que pode mudar sua história com a camisa do Vasco. Depois de dar sinais de evolução e apresentar contra o Boca Juniors, na semifinal da Copa Sul-Americana, sua melhor atuação pelo clube até então, o colombiano deu um passo além neste sábado (24). Saiu do banco ainda no primeiro tempo, marcou dois gols em dois minutos e foi o protagonista da vitória cruz-maltina por 3 a 2 sobre o Corinthians, de virada, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A oportunidade surgiu antes do intervalo, aos 36 minutos, quando Andrés Gómez precisou deixar o campo com dores. Marino entrou em um cenário que exigia resposta do Vasco e terminou a noite como o nome de uma vitória construída na insistência, na superação e na capacidade de reagir diante das adversidades.

continua após a publicidade

➡️ Vasco x Flamengo: vascaínos terão 90% dos ingressos à venda no clássico

O atacante, contratado no início da temporada como um dos principais reforços daquela janela, ainda não havia marcado pelo clube. Foram 33 jogos até balançar as redes pela primeira vez. E, quando finalmente desencantou, não se contentou com apenas um gol.

Depois de ver o Corinthians virar o placar no segundo tempo, o Vasco encontrou em Marino a inspiração que precisava para evitar mais uma frustração. Aos 42 minutos, o colombiano aproveitou uma sobra na área e deixou tudo igual. Dois minutos depois, em jogada construída com David, finalizou com força para completar a virada e fazer São Januário explodir.

continua após a publicidade

Após a partida, Marino revelou que o esforço no dia a dia teve papel importante para que a noite se tornasse possível.

— Falei um tempo atrás que ia trabalhar para car**** durante esse momento. Eu sabia que faltava um pouco mais de força, porque sei que tenho muito talento. Não era por causa disso, do talento. Eu sabia que tinha que me esforçar um pouco mais. Hoje meu trabalho, meu esforço, deu frutos e acho que dei um passo importante para mim, para o time e para essa torcida que merece muito — afirmou.

A declaração ajuda a explicar o significado dos dois gols para o colombiano. Assim como em entrevitas anteriores, Marino mostrou que reconhecia a necessidade de evoluir e que vinha trabalhando para corresponder às expectativas criadas em torno de seu futebol. O talento, que já havia aparecido em alguns momentos como lampejos, ganhou o complemento que ele próprio considerava necessário: a força para transformar potencial em resultado.

continua após a publicidade

Marino em campo na partida entre Vasco e Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A vitória sobre o Corinthians também foi uma resposta coletiva. Depois de deixar a Copa Sul-Americana pelo caminho, o elenco vascaíno encontrou na frustração um motivo para reagir. Marino descreveu o sentimento do grupo com uma imagem que resume o espírito da noite em São Januário.

— A gente fez um suco de raiva, de desilusão, tristeza. Hoje a gente entregou muito para a torcida e para nós mesmos. A gente demonstrou que esse grupo merece mais do que aquilo que ganhou até agora. A gente vai continuar trabalhando para tentar seguir dando essa alegria para eles — disse.

continua após a publicidade

Para Marino, portanto, a noite não se resume aos dois gols. Ela representa uma mudança de perspectiva em um período no qual precisava conquistar espaço, mostrar evolução e começar a traduzir em números as qualidades que o levaram ao Vasco.

A atuação contra o Boca havia indicado um caminho. Contra o Corinthians, o colombiano transformou a indicação em protagonismo. Entrou por necessidade, apareceu quando o time mais precisava e decidiu uma partida que parecia escapar das mãos cruz-maltinas.

continua após a publicidade

Em uma temporada marcada por cobranças e decepções, Marino encontrou em São Januário a oportunidade de mudar o próprio enredo. E começou a fazer isso da maneira mais contundente possível: com dois gols, uma virada e uma declaração de que o trabalho começa a dar frutos. A noite diante do Corinthians pode ser o início de uma nova etapa do colombiano com a camisa do Vasco.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.