Retrospectiva 2024: confira os destaques da NBA no ano

O ritmo frenético em que a NBA se desenrola dificulta a realização de uma retrospectiva que contemple os pontos principais. Mas, é impossível falar do 2024 da liga sem citar o título do Boston Celtics em cima do Dallas Mavericks. Além disso, o começo impressionante do Cleveland Cavaliers para 2024/25 e a concorrência do Oeste são outros destaques deste ano na NBA.

Boston Celtics sai da fila

Após 16 anos sem sentir o gosto do título, o Boston Celtics voltou a levantar o troféu de campeão da NBA. A última vez havia sido na temporada 2007/08, sob o comando de Paul Pierce, Ray Allen e Kevin Garnett. A conquista deste ano, entretanto, tem um gosto diferente para os torcedores que viveram uma série de decepções com a franquia.

Desde que Jayson Tatum e Jaylen Brown foram draftados, os fãs esperavam que os jovens conduzissem o time a glória novamente. Demorou, mas os astros cumpriram com as expectativas do torcedor e colocou o Boston Celtics novamente na frente da lista de maiores campeões da NBA, com 18.

Se alguém considerou um golpe de sorte da franquia, o início da temporada 2024/25 provou que não. O time comandado por Joe Mazzulla manteve o elenco e continua brigando pela liderança do Leste.

Cavaliers tem começo avassalador

Impressionante! Após chegar aos playoffs na temporada 2023/24, o Cleveland Cavaliers começou da temporada seguinte como um rolo compressor, atropelando todos os adversários. A equipe chegou a 15 vitórias seguidas na NBA, sendo a única franquia com 100% de aproveitamento.

A perda da sequência veio justamente contra o Boston Celtics, depois de perder por 120 a 117. No entanto, o Cavs não desanimou e lidera atualmente a Conferência Leste, com uma campanha de 26 vitórias e apenas 4 derrotas.

Oeste mais equilibrado do que nunca

Assim como nos últimos anos, o Oeste da NBA chama a atenção pelo equilíbrio. Um exemplo disso é o Minnesota Timberwolves, finalista da conferência na temporada 2023/24, que ocupa agora a 10ª colocação. Por outro lado, o San Antonio Spurs, penúltimo na edição anterior, subiu de nível com a chegada de Chris Paul e está na 9ª posição.

Apesar de ter mais times fortes, uma franquia se destaca. O núcleo jovem do Oklahoma City Thunder, que já havia surpreendido, manteve o bom desempenho e lidera a classificação — com destaque para a liderança de Shai Gilgeous-Alexander.

Milwaukee Bucks leva Copa NBA

Título surpreendente. Na segunda edição da Copa NBA, o Milwaukee Bucks faturou o troféu na decisão em Las Vegas contra o Thunder. A equipe de Wisconsin, no entanto, iniciou 2024/25 com dificuldades na temporada regular e chegou a ocupar a lanterna. Com Doc Rivers à beira da quadra, a equipe não conseguia encontrar um encaixe ideal para Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard.

Mas, como o esporte não é ciência exata, o Bucks foi campeão da Copa NBA com 100% de aproveitamento. O título foi parte de uma reviravolta da franquia que, não só cresceu na temporada, como chegou a 5ª posição na tabela, com 16 vitórias e 12 derrotas.

A sequência da temporada da NBA promete grandes emoções. A liga é uma verdadeira "caixa de surpresas" quando se trata de saber os favoritos. A missão do bicampeonato seguido do Boston Celtics não é fácil — desde o Warriors em 2016/17 e 2017/18 que um time não alcança tal feito.